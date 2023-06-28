Выбираем мастера по маникюру. На что обратить внимание при первом посещении

Сейчас бьюти-сфера очень востребована, поэтому множество мастеров по маникюру предлагают свои услуги. Но как отыскать настоящего профессионала, сотрудничество с которым принесет положительный результат и приятные эмоции? Разбираемся, на что обратить внимание при выборе мастера.

Оцените фото

Если вы ищете мастера в соцсетях, тогда внимательно изучите фото его работ. Очень часто низкоквалифицированные специалисты выдают чужие работы за свои. Не поленитесь: скачайте пару рандомных снимков со страницы мастера и загуглите их в поисковике.

Специалисты, которые делают снимки настоящих работ, обычно имеют публикации в одном стиле, и этот стиль хорошо прослеживается после изучения портфолио. Если же все фото сделаны с разных ракурсов, одни низкого, другие хорошего качества, одни с ретушью, другие без, скорее всего, снимки псевдомастер скачал из Интернета, поэтому его квалификацию можно поставить под сомнение.

Читайте независимые отзывы

Будьте осторожны. На своих страницах мастера нередко размещают фейковые отзывы. И даже на площадках наподобие “Авито” публикуются проплаченные отзывы от якобы довольных клиентов.

Поэтому не поленитесь и загуглите информацию в поисковике: по номеру телефона, по имени или адресу работы мастера. Если оправляетесь в салон красоты, тогда вам будет проще найти отзывы на разных независимых интернет-ресурсах.

Давайте тестовое задание

Во время первого посещения мастера дайте ему задание сделать маникюр белого, черного или желтого цвета. Оказывается, с лаками таких оттенков сложнее всего работать, поэтому вам легко будет оценить квалификацию мастера.

А вот на френче не настаивайте. Это сложная техника, которую не каждый освоил досконально. Если мастер сказал честно, что не владеет ею, поставьте ему плюсик за честность. Тогда пусть сделает однотонный белый, черный или желтый дизайн.

Засекайте время

На маникюр с покрытием у опытного специалиста уходит не более полутора часов. Если вы сидите в кресле дольше, то, скорее всего, имеете дело с новичком, который еще не набил руку.

Внимание на стерильность

В идеале мастер должен работать в перчатках. Его инструменты должны быть простерилизованы. Некоторые (например, пилочка для ногтей) могут быть одноразовыми, в индивидуальной (не вскрытой) упаковке. Поинтересуйтесь у мастера, как именно он стерилизует инструменты. Если это опытный специалист, то он вам расскажет обо всех этапах дезинфекции. Если же мастер «плавает» в этой теме, дает какие-то обобщенные и ничего не значащие ответы, тогда есть смысл насторожиться. Не забывайте, что во время маникюра можно занести инфекцию, поэтому здесь речь идет о вашем здоровье.

Порядок на столе

Оцените в целом, насколько чистоплотным является мастер. Если салон такой гламурный, а мусорные ведра переполнены, на полу что-то валяется, а на столе у специалиста бардак, то это плохой признак. Такой человек может пренебрегать правилами личной гигиены и дезинфекции.

Внимание на расходные материалы

Профессионал соблюдает все стандарты. Он не позволит себе в контексте одной процедуры использовать средства от разных производителей: базу одной фирмы, лак — другой, финиш — третьей. А вот неопытный и неквалифицированный работник может так сделать.