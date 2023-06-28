 

Отказ от российского наследия — Зеленский предложил перенести Рождество на 25 декабря

28.06.2023, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, в котором предлагается отмечать Рождество Христово 25 декабря вместо 7 января. Как передают «Украинские новости», в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью является отказ от российского наследия навязывания Рождества. Также предлагается отменить праздничный день 7 января.


AP

Владимир Зеленский предлагает отмечать и установить праздничными День украинской государственности 15 июля вместо 28 июля, День защитников и защитниц – 1 октября вместо 14 октября, Рождество Христово — 25 декабря вместо 7 января. Как пишут «Украинские новости», об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины», зарегистрированном в Верховной раде 28 июня. При этом предлагается отменить праздничный день 7 января.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью является отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря. И, как следствие, перенос дат празднования Дня украинской государственности с 28 июля на 15 июля, когда чествуется память выдающегося творца государства святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, и Дня защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября, который связан с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

Как напоминает портал, в мае Православная церковь Украины официально перешла на празднование Рождества по новоюлианскому календарю, а именно 25 декабря, кроме того, Крещение верующие ПЦУ будут теперь праздновать 6 января, а Покрова Пресвятой Богородицы — 1 октября.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / “Очень красивая”: Собчак заподозрили в беременности после снимка с выпирающим животом

30.06 / Выгодны ли инвестиции в жилье в 2023 году?

30.06 / “Стоит безумно дорого”: молодящаяся Успенская рассказала о запланированном вмешательстве

30.06 / Порошина подверглась критике за неудачный образ: Прическа как у бабки

30.06 / “Мудрые женщины”: эксперт объяснил дружбу жен Эмина Агаларова

30.06 / Спрос на апартаменты вырос на 52%

30.06 / WION – финансовые проблемы загоняют американцев в пучину стресса

30.06 / Подземный переход через пути МЦД-2 в Покровском-Стрешневе откроют в сентябре

30.06 / В Западном Дегунине сделали площадку для домашних животных

30.06 / NYT – небо над США вновь затянуло дымом от лесных пожаров в Канаде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика