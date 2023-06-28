Финал дела чеченских прокуроров

Бывшие стражи закона в Норильске и Березовке получили 20 и 10,5 лет заключения, их братья — несколько поменьше.



Бывшие сотрудники полиции и прокуратуры Алихан и Бекхан Аслахановы (слева направо) в зале суда. Скриншот видео прокуратуры Красноярского края

В Красноярском крае Норильский горсуд и Советский райсуд Красноярска вынес приговоры, соответственно, бывшему и.о. прокурора Норильска Хаважу Гутаеву, его брату, работавшему в МВД, затем в руководстве «Норильского никеля», Докки Гутаеву, а также бывшему прокурору Березовского района Бекхану Аслаханову и его брату, бывшему сотруднику полиции в звании капитана, Алихану Аслаханову.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края, Хаваж-Бауди Гутаев за получение двух взяток (100 тыс. и 12 млн) приговорен к 20 годам с 27 млн штрафа, Докки Гутаев за посредничество во взяточничестве — к 16 годам и 15 млн штрафа. Обоим — строгий режим. И, по информации краевой прокуратуры, бывшему березовскому прокурору за взятку в 500 тыс., а также за незаконную прослушку коллег дали 10,5 года строгого режима и штраф в 6 млн. Его брату за посредничество — 8 лет общего режима с 4 млн штрафа. В статусе гособвинителя по последнему делу выступил прилетевший в Красноярск замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Северные братья (норильские) получили сроки вдвое больше южных (березовских, это пригород Красноярска), и дело тут не в суровости нравов, а в том, что ранее, в феврале 2022-го, норильского прокурора и его брата уже судили, дали им 11 и 9 лет. Назначенное наказание сейчас — окончательное и по совокупности.

Дела эти, норильское и березовское, казалось бы, не связаны, роднит их одно — на страже закона в Центральной Сибири, в тундре и тайге, стояли чеченцы, в Чечне и родившиеся. Говорить об этнической составляющей вроде как неэтично, однако тут именно она многое объясняет, и без нее не обойтись.

Отец Хаважа и Докки — Ахмед Гутаев. Ранее он занимал должность главы Шалинского района Чечни. А на момент ареста сыновей — замглавы Березовского района, курировавший в т.ч. взаимодействие с правоохранительными органами. И через полтора месяца после заключения в тюрьму двух его сыновей, в феврале 2020-го, берут прокурора и его брата в той самой Березовке, где работал Ахмед Гутаев. Он вскоре уволится — в марте того года. А прокурором всего края на тот момент работал Михаил Савчин. В его биографии — Омск, с 2005-го по 2008-й — зампрокурора Свердловской области, затем четыре года — прокурор Чечни, в 2012 году награжден орденом Кадырова, тогда же он получает назначение в Красноярск.

И Бекхан Аслаханов, и Хаваж-Бауди Гутаев попали в органы прокуратуры края после того, как ее возглавил бывший чеченский прокурор. И дружбу с Савчиным Гутаев-старший никогда не отрицал. Савчин лично распорядился сохранять зарплату Гутаеву на период следствия. Точно и не сидит он. Однако в феврале 2020-го, через полтора месяца после арестов в Норильске, а затем Березовке, Савчин подал в досрочную отставку. И Гутаева-среднего уволили из органов прокуратуры в марте 2020-го.

Далее Савчин возглавил департамент общественной безопасности Севастополя. Как Савчин перетаскивал «своих» из Чечни, так и бывший красноярец Михаил Развожаев, затем глава Севастополя, привлек кадры с родины.

По делу Гутаевых срок получил также норильский предприниматель Ширван Гахиев — за дачу взятки ему назначили 13 лет строгого режима и штраф 60 млн. На Тахира Багирова наложили штраф в пятидесятикратном размере взятки, то есть 5 млн. По делу Аслахановых представителю ООО «Сибирская Венеция» (добивавшейся покровительства прокурора) Наталье Фадеевой назначили 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.

Алексей Тарасов,

Обозреватель

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