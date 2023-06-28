Россия может частично отменить запрет на беспилотники

Владимир Волошин, директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития, сообщил, что министерство изучает возможность создания исключений для запрета на использование беспилотников в определенных регионах, чтобы можно было проводить эксперименты с гражданскими дронами. Данная информация была предоставлена ТАСС.

“Ранее более пятидесяти глав регионов запретили полеты БПЛА по известным причинам. Сейчас мы вместе с коллегами работаем над решением этой проблемы. Это позволит нам продолжать экспериментировать и летать, когда это необходимо”, – отметил чиновник.

Министерство экономического развития (МЭР) ввело экспериментальный правовой режим (ЭПР) в Самаре и Башкирии с целью проведения экспериментов с беспилотниками для доставки товаров или выполнения сельскохозяйственных работ.