 

Россия может частично отменить запрет на беспилотники

28.06.2023, 20:00, Разное
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Владимир Волошин, директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития, сообщил, что министерство изучает возможность создания исключений для запрета на использование беспилотников в определенных регионах, чтобы можно было проводить эксперименты с гражданскими дронами. Данная информация была предоставлена ТАСС.

“Ранее более пятидесяти глав регионов запретили полеты БПЛА по известным причинам. Сейчас мы вместе с коллегами работаем над решением этой проблемы. Это позволит нам продолжать экспериментировать и летать, когда это необходимо”, – отметил чиновник.

Министерство экономического развития (МЭР) ввело экспериментальный правовой режим (ЭПР) в Самаре и Башкирии с целью проведения экспериментов с беспилотниками для доставки товаров или выполнения сельскохозяйственных работ.


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