TikTok хотят превратить в интернет-магазин

Компания TikTok в своем приложении для просмотра и публикации вертикальных видео планирует ввести TikTok Shop. Об этом сообщило издание The Verge.

TikTok Shop – это онлайн-магазин, который появится в собственном разделе. Блогеры помогут брендам рекламировать свои товары и выставлять их на продажу. По данным The Verge, TikTok уже давно работает над добавлением раздела онлайн-магазинов в свое приложение.

Проблемы компании в США долгое время препятствовали подобной интеграции из-за обвинений в том, что она представляет угрозу национальной безопасности. На данный момент распространение TikTok ограничено в некоторых штатах.

Магазин в TikTok пытались запустить не единожды. По данным The Verge, ранее видеосервис хотел открыть в США быстрые продажи различных товаров во время прямых трансляций. Однако сервис был закрыт из-за низкого спроса.

Ожидается, что TikTok Shop начнет работу в июле 2023 года. Новая услуга первоначально будет доступна только в США.