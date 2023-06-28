В ростовском цирке появится шоу с дрессированным танком

Новый цирковой сезон порадует жителей Ростова-на-Дону беспрецедентным представлением, в котором будет участвовать дрессированный танк Т-90. Боевая машина впервые выйдет на арену в сентябре.

Предполагается, что танк Т-90 будет прыгать через обруч, ездить на одной гусенице и сбивать выстрелами яблоки с голов артистов. Идея уже номинирована на самую престижную в России цирковую премию «Золотой клоун».

– Нигде в мире такого нет, – с гордостью рассказывает замдиректора Ростовского государственного цирка Антон Викторов. – Тигры, слоны, львы – это всё банально, это всё приелось. Вот танк – это наше ноу-хау. В настоящее время в нашей труппе работают двое профильных специалистов, которые обучают наших сотрудников управлению этой удивительной боевой машиной. Надеюсь, она сможет порадовать ростовчан, а в случае необходимости – и встать на защиту города.

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