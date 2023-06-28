 

В России к 2030 году органы будут печатать на 3D-принтерах, считает эксперт

28.06.2023, 19:30, Разное
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Наука продолжает удивлять нас своими достижениями, и в России ожидается новый революционный прорыв. Ведущий эксперт в области 3D-печати Артём Соломников поделился своими взглядами на будущее медицины в эфире ОСН. Он уверен, что к 2030 году мы сможем создавать внутренние органы с помощью 3D-принтеров.

Фото из открытых источников

Соломников считает, что в России есть все предпосылки для таких инноваций. Он уверен, что через десять лет на 3D-принтерах в нашей стране будут создавать конечности, кровеносные сосуды, кости и кожу. Этот процесс печати не будет сильно отличаться от создания обычных предметов из пластмассы или металла, аналогичных домов, которые уже сегодня можно наблюдать.

Первые шаги в этом направлении уже были сделаны. В 2014 году в Российской Федерации был разработан 3D-принтер, способный работать с биологическими материалами. Благодаря этому устройству удалось создать щитовидную железу для мыши. Но Россия не одна в этой гонке технологического прогресса. В 2019 году в Израиле на подобном 3D-принтере напечатали сердце.

Согласно прогнозам Артёма Соломникова, в ближайшие семь-десять лет в медицинской сфере произойдёт настоящий прорыв. Это откроет новые возможности перед медицинскими учреждениями. Технический директор корпорации Google Рэй Курцвейл также подтверждает это мнение и утверждает, что уже в 2036 году выращивание тканей и органов станет массовым явлением. Множество клиник в разных странах будут заниматься этим уникальным процессом.

Новая эра медицины на пороге, и Россия не собирается оставаться в стороне от этой великой трансформации. Вскоре мы можем увидеть, как пациенты получают органы, созданные специально для них на 3D-принтерах. Это не только повысит качество медицинской помощи, но и позволит спасти тысячи жизней, сократив список ожидания на трансплантации.

Печать органов на 3D-принтерах – это лишь одно из множества впечатляющих достижений, которые могут изменить мир медицины. Пока мы только наблюдаем первые шаги в этом направлении, но с каждым днем эти технологии становятся все более доступными и совершенными. Будущее медицины уже наступило, и Россия готова внести свой вклад в эту революцию.


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