“Если у тебя деменция, значит ты живой”: Лолита высмеяла умозаключения Виктории Бони

На днях российская модель и бывшая звезда шоу “Дом-2” Виктория Боня призналась, что хочет сделать пластическую операцию на лице. Звезда рассказала, что планирует сделать так называемые “лисьи глазки”, как у Беллы Хадид, и даже уже якобы нашла того самого пластического хирурга в Лос-Анджелесе, который этим занимался.

После этого Виктория Боня решила добавить немного “умного” контента в свой блог и принялась рассуждать о разуме и мысли. Но в ходе рассуждений зашла в тупик, что тут же заметила певица Лолита и разоблачила ее.

“Мысль идет из прошлого, а прошлое – это воспоминание. Воспоминание – оно мертво, и таким образом через тебя протекает смерть”, – говорила Виктория Боня на видео.

Лолита с наигранным интересом смотрела эту видеозапись, после чего саркастично подметила очевидную несостыковку в рассуждениях Виктории Бони.

“Если у тебя деменция, значит ты живой. Правда, Вика?” – заявила Лолита.

Также певица добавила текст к своей публикации “Новое философское течение “Бонизм” без “е”, что рассмешило поклонников до слез.

Напомним, Виктория Боня имеет множество последователей и единомышленников, которые обожают ее философские умозаключения и находят их чрезвычайно важными и даже пророческими. Другие же высмеивают их и считают глупыми.