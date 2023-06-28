 

Варшавер высказался о конкуренции Васильевой и Кравченко в “Ленкоме”: Будут играть в разных составах

28.06.2023, 19:17, Новости дня
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Скандальный актер, блогер и журналист Стас Садальский всегда отличался прямолинейностью и открытостью и никогда не скрывал своей истинной позиции и отношения к коллегам. Из-за этого он провоцирует массу скандалов и даже умудряется стравливать звезд. На этот раз дискуссии развернулись вокруг театра “Ленком”.

Садальский заявил, что его коллега, актриса Татьяна Васильева якобы сидит без работы после того, как ее позвали в “Ленком”. Блогер отметил, что не завидует тяжелой участи Васильевой. В театре раскритиковали слова Стаса Садальского и назвали его “главным поставщиком околотеатральных сплетен” и “горе-актером” и напомнили, что Татьяна Васильева на самом деле никогда не работала в “Ленкоме”, а стала приглашенной для постановок “Шут Балакирев” и “Женитьба”. В последней постановке она должна сыграть Феклу, которую раньше играла Татьяна Кравченко. Директор “Ленкома” Марк Варшавер заявил, что конкуренции между актрисами возникнуть не должно, так как звезды будут появляться на сцене в разных составах.

Стоит отметить, что конфликт Садальского и Варшавера уже порядком затянулся. Несколько месяцев назад ссора двух звезд чуть не дошла до суда. А недавно Садальский прицепился к Варшаверу за то, что из-за него якобы из “Ленкома” ушла Мария Миронова.


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