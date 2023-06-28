Летом можно! Какие уходовые процедуры за лицом нужно проводить летом

Почему-то лето считается временем года для ограничений в стоматологии. На самом деле это миф. Есть немало процедур, которые можно проводить летом. Разбираем самые распространенные и актуальные из них.

Аппаратное очищение лица

Летом из-за влажности и обильного потоотделения на коже особенно активно оседают частички пыли и грязи. Они забивают поры, что приводит к появлению акне, прыщей. Кожа не выглядит чистой и сияющей. Иногда домашнее очищение обычным скрабом не приносит результатом. Тогда на помощь приходят аппаратные методики.

Они безболезненны, безопасны, плюс очень эффективно очищают кожу от грязи. Желательно проходить такую процедуру раз в месяц.

Антицеллюлитная мезотерапия

На пляже наверняка хочется похвастаться стройной фигурой. В борьбе с целлюлитом эффектной является данная процедура. Антицеллюлитная мезотерапия убирает некрасивую апельсиновую корку, выравнивает рельеф, делая кожу гладкой и подтянутой.

Предупреждение: такую процедуру нужно делать за месяц или максимум две недели до отъезда в отпуск, поскольку нужен определенный период на восстановление.

Биоревитализация

Летом кожа теряет влагу. А это означает, что можно спровоцировать преждевременные признаки старения виде появления морщинок, складок на лице и т. д. Восполнить дефицит жидкости можно с помощью такой процедуры как биоревитализация. Дело в том, что в данном случае используется гиалуроновая кислота, а она помогает удерживать влагу.

Желательно отправляться на биоревитализацию до или после отпуска.

Ботулинотерапия

Речь идет вовсе не о уколах ботокса с целью разглаживания на лице, а о совершенно другой процедуре. Она наверняка заинтересует тех, кто в жару страдает от обильного потоотделения.

Дело в том, что ботокс обладает любопытным свойством: он блокирует на время мышцы. Если его вколоть в подмышечную впадину, то человек начинает меньше потеть. Действие данной процедуры распространяется на период от полугода до 8 месяцев. То есть сделав ботулинотерапию в начале лета или даже весной вы гарантированно не будете страдать от обильного потоотделения все летние месяцы и даже осень.

Химический пилинг

Раньше химические пилинги настоятельно рекомендовали делать в холодное время года, когда наблюдается низкая ультрафиолетовая активность. Ведь если проводить такую процедуру летом, когда ярко светит солнце, то на коже могла возникнуть пигментация.

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Так и было на самом деле. Намного безопаснее было делать химические пилинги зимой. Но, как известно, технологии на месте не стоят, медицина и косметология стремительно развиваются. Сейчас химические пилинги являются щадящими, поверхностными. В основе их использования — фруктовые кислоты, а также молочные и миндальные кислоты. Поэтому такую процедуру теперь можно проводить и в жаркое время года.

Правда, свои нюансы все же есть. Делать такой пилинг лучше всего вечером, чтобы за время сна ночью кожа восстановилась. Также рекомендуется пользоваться солнцезащитным кремом с уровнем защиты не менее 30.

Карбоновый пилинг

С помощью данной процедуры можно улучшить цвет лица, а также очистить и сузить поры. В основе такого пилинга — карбоновый лосьон. Данная методика была запатентована в Штатах и уже успела показать себя с лучшей стороны. Такую процедуру можно проводить в любое время года, в том числе и когда на улице жарко и ярко светит солнце.

Гидромеханический пилинг

Эта процедура пользуется особой популярностью у знаменитостей. Дело в том, что она является комплексной. Здесь и выравнивание рельефа кожи, и очищение, и увлажнение. Процедура производится специальным устройством с разными насадками. Также дополнительно используются сыворотки. В результате, после такого пилинга, у вас кожа, как у младенца. Большим преимуществом является тот факт, что гидромеханический пилинг можно делать летом. И не только можно, но даже нужно, поскольку летом кожа быстрее загрязняется и обезвоживается. Данная же процедура решает разом все подобные проблемы.

Чего делать нельзя

Есть только пара предостережений, от каких процедур имеет смысл отказаться на лето. Первая – это лазерная шлифовка лица, когда полностью снимается верхний слой эпидермиса. Из-за этого кожа становится очень уязвимой для УФ-лучей. Вторая – это агрессивный и глубокий химический пилинг.