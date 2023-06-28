Вырез в виде сердечка моментально улучшает повседневный образ
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Если вы до сих пор считаете, что повседневный образ обречен быть скучным, то стилисты советуют пересмотреть свои взгляды на уличную моду. Вырез топа или футболки в виде сердечка моментально улучшает внешний вид, придавая образу женственность и романтичность.
Идеальная пара
Шортики с майкой и блуза с джинсами по-прежнему находятся в топе повседневной моды. Однако, несмотря на свою практичность, такой стиль лишен изюминки.
В сезоне 2023 года модельеры предложили дамам интересный элемент, который делает привлекательной самую простую одежду. Романтический образ с вырезом в форме сердца на майке или блузке доказал на практике свою привлекательность, став главным модным трендом лета.
Если вы носите приталенный топ, попробуйте заправить его в джинсы, чтобы создать бесшовный силуэт. Чтобы внешний вид стал еще более интересным и ярким, обязательно используйте дополнительные аксессуары. Это могут быть стильная сумочка, шляпка, бижутерия, модные очки.
Монохром в приоритете
Чтобы вырез в виде сердечка был более заметным и акцентированным, стилисты рекомендуют надевать монохромную одежду. При этом основной тон должен визуально легко отличаться от цвета кожи.
Если одежда пестрая и светлая, то вырез затеряется на общем фоне. В идеале лучше использовать темный наряд, но надо учитывать климатические особенности и время суток. В жару черная одежда будет сильнее нагреваться. Зато вечером в свете городских огней она выходит на передний план.
Если у вас загорелая кожа шоколадного оттенка, то, соответственно, вам подойдет одежда светлых оттенков.
Подбирайте принты с умом
Принт заметно оживляет даже самую скромную одежду. Однако помните о том, чтобы его рисунок не препятствовал глазу различать сердцеобразный вырез в области груди.
Лучшим решением будет принт, основные линии которого идут перпендикулярно вырезу. И наоборот, параллельные линии будут сливаться с канвой выреза, ослабляя его вау-эффект.
Выбирайте свободную посадку
Если вы хотите примерить богемный стиль, приобретите топ с вырезом-сердечком, который имеет более свободную посадку. Глубокий силуэт сделает ваш образ более привлекательным и раскрепощенным.
Чтобы силуэт в этом случае не выглядел рыхлым, эксперты советуют сочетать свободный топ с облегающими брюками, джинсами или леггинсами. В качестве обуви идеально подойдут легкие туфли или босоножки.
Сочетайте с другими предметами гардероба
Слишком много женщин перешли на летний тренд с вырезом-сердечком. Чтобы не затеряться на фоне остальных, стилисты рекомендуют сочетать популярные топы с другой одеждой.
Это позволит поэкспериментировать не только с формой, но и расцветкой. Умелое сочетание цветов и стилей сделает образ аутентичным. Например, почему бы не накинуть поверх черного топа легкий блейзер цвета кофе с молоком?
Укороченные модели
В то время как на рынок хлынули классические майки и блузы, отличающиеся лишь вырезом в виде сердечка, модницы ищут способ, как оставаться в тренде, но при этом выделяться на фоне «серой массы». В ход идут самые разные ухищрения. Наиболее смелые присматриваются к укороченным топам, размер которых в сторону минимализма может быть экстремальным.
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