 

Вырез в виде сердечка моментально улучшает повседневный образ

28.06.2023, 19:05, Разное
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Если вы до сих пор считаете, что повседневный образ обречен быть скучным, то стилисты советуют пересмотреть свои взгляды на уличную моду. Вырез топа или футболки в виде сердечка моментально улучшает внешний вид, придавая образу женственность и романтичность.

Идеальная пара

Шортики с майкой и блуза с джинсами по-прежнему находятся в топе повседневной моды. Однако, несмотря на свою практичность, такой стиль лишен изюминки.

В сезоне 2023 года модельеры предложили дамам интересный элемент, который делает привлекательной самую простую одежду. Романтический образ с вырезом в форме сердца на майке или блузке доказал на практике свою привлекательность, став главным модным трендом лета.

Если вы носите приталенный топ, попробуйте заправить его в джинсы, чтобы создать бесшовный силуэт. Чтобы внешний вид стал еще более интересным и ярким, обязательно используйте дополнительные аксессуары. Это могут быть стильная сумочка, шляпка, бижутерия, модные очки.

Монохром в приоритете

Чтобы вырез в виде сердечка был более заметным и акцентированным, стилисты рекомендуют надевать монохромную одежду. При этом основной тон должен визуально легко отличаться от цвета кожи.

Если одежда пестрая и светлая, то вырез затеряется на общем фоне. В идеале лучше использовать темный наряд, но надо учитывать климатические особенности и время суток. В жару черная одежда будет сильнее нагреваться. Зато вечером в свете городских огней она выходит на передний план.

Если у вас загорелая кожа шоколадного оттенка, то, соответственно, вам подойдет одежда светлых оттенков.

Подбирайте принты с умом

Принт заметно оживляет даже самую скромную одежду. Однако помните о том, чтобы его рисунок не препятствовал глазу различать сердцеобразный вырез в области груди.

Лучшим решением будет принт, основные линии которого идут перпендикулярно вырезу. И наоборот, параллельные линии будут сливаться с канвой выреза, ослабляя его вау-эффект.

Выбирайте свободную посадку

Если вы хотите примерить богемный стиль, приобретите топ с вырезом-сердечком, который имеет более свободную посадку. Глубокий силуэт сделает ваш образ более привлекательным и раскрепощенным.

Чтобы силуэт в этом случае не выглядел рыхлым, эксперты советуют сочетать свободный топ с облегающими брюками, джинсами или леггинсами. В качестве обуви идеально подойдут легкие туфли или босоножки.

Сочетайте с другими предметами гардероба

Слишком много женщин перешли на летний тренд с вырезом-сердечком. Чтобы не затеряться на фоне остальных, стилисты рекомендуют сочетать популярные топы с другой одеждой.

Это позволит поэкспериментировать не только с формой, но и расцветкой. Умелое сочетание цветов и стилей сделает образ аутентичным. Например, почему бы не накинуть поверх черного топа легкий блейзер цвета кофе с молоком?

Укороченные модели

В то время как на рынок хлынули классические майки и блузы, отличающиеся лишь вырезом в виде сердечка, модницы ищут способ, как оставаться в тренде, но при этом выделяться на фоне «серой массы». В ход идут самые разные ухищрения. Наиболее смелые присматриваются к укороченным топам, размер которых в сторону минимализма может быть экстремальным.


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