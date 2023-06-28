Вырез в виде сердечка моментально улучшает повседневный образ

Если вы до сих пор считаете, что повседневный образ обречен быть скучным, то стилисты советуют пересмотреть свои взгляды на уличную моду. Вырез топа или футболки в виде сердечка моментально улучшает внешний вид, придавая образу женственность и романтичность.

Идеальная пара

Шортики с майкой и блуза с джинсами по-прежнему находятся в топе повседневной моды. Однако, несмотря на свою практичность, такой стиль лишен изюминки.

В сезоне 2023 года модельеры предложили дамам интересный элемент, который делает привлекательной самую простую одежду. Романтический образ с вырезом в форме сердца на майке или блузке доказал на практике свою привлекательность, став главным модным трендом лета.

Если вы носите приталенный топ, попробуйте заправить его в джинсы, чтобы создать бесшовный силуэт. Чтобы внешний вид стал еще более интересным и ярким, обязательно используйте дополнительные аксессуары. Это могут быть стильная сумочка, шляпка, бижутерия, модные очки.

Монохром в приоритете

Чтобы вырез в виде сердечка был более заметным и акцентированным, стилисты рекомендуют надевать монохромную одежду. При этом основной тон должен визуально легко отличаться от цвета кожи.

Если одежда пестрая и светлая, то вырез затеряется на общем фоне. В идеале лучше использовать темный наряд, но надо учитывать климатические особенности и время суток. В жару черная одежда будет сильнее нагреваться. Зато вечером в свете городских огней она выходит на передний план.

Если у вас загорелая кожа шоколадного оттенка, то, соответственно, вам подойдет одежда светлых оттенков.

Подбирайте принты с умом

Принт заметно оживляет даже самую скромную одежду. Однако помните о том, чтобы его рисунок не препятствовал глазу различать сердцеобразный вырез в области груди.

Лучшим решением будет принт, основные линии которого идут перпендикулярно вырезу. И наоборот, параллельные линии будут сливаться с канвой выреза, ослабляя его вау-эффект.

Выбирайте свободную посадку

Если вы хотите примерить богемный стиль, приобретите топ с вырезом-сердечком, который имеет более свободную посадку. Глубокий силуэт сделает ваш образ более привлекательным и раскрепощенным.

Чтобы силуэт в этом случае не выглядел рыхлым, эксперты советуют сочетать свободный топ с облегающими брюками, джинсами или леггинсами. В качестве обуви идеально подойдут легкие туфли или босоножки.

Сочетайте с другими предметами гардероба

Слишком много женщин перешли на летний тренд с вырезом-сердечком. Чтобы не затеряться на фоне остальных, стилисты рекомендуют сочетать популярные топы с другой одеждой.

Это позволит поэкспериментировать не только с формой, но и расцветкой. Умелое сочетание цветов и стилей сделает образ аутентичным. Например, почему бы не накинуть поверх черного топа легкий блейзер цвета кофе с молоком?

Укороченные модели

В то время как на рынок хлынули классические майки и блузы, отличающиеся лишь вырезом в виде сердечка, модницы ищут способ, как оставаться в тренде, но при этом выделяться на фоне «серой массы». В ход идут самые разные ухищрения. Наиболее смелые присматриваются к укороченным топам, размер которых в сторону минимализма может быть экстремальным.