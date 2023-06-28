 

Мнение: Поджигатель

28.06.2023, 18:41, Разное
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В первый день Курбан-байрама в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен напротив мечети сожгли Коран.

37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырывал и поджигал страницы из священной книги мусульман. На глазах десятков журналистов и сотен зрителей.

Через полчаса поджигателя задержала полиция.

Перед проведением демонстрации поджигатель заявил прессе: «Мы сожжем Коран, мы скажем: проснись, Швеция…»

Кроме того Момика заявил, что акция не направлена против вступления Швеции в НАТО, он просто хотел бы запретить Коран в королевстве.

Акция проходила с разрешения полиции, в сообщении которой отмечается, что не давалось "прямого разрешения сжечь" священную книгу мусульман, но говорилось, что это "демонстрация о Коране".

Между тем в Стокгольме действует запрет на разведение огня в связи с сухой и жаркой погодой. Так что Момика, скорее всего, будет оштрафован. И только.

Понятное дело, что не стоит Салвана Момику отправлять обратно в Ирак. Но не стоит забывать, что свобода одних самовыражаться не должна оскорблять право других чтить Коран.

Но как еще можно наказать поджигателя? Или не обращать внимания, рассчитывая, что его Аллах накажет? Впрочем, Аллах уже наказал Салвана Момику, лишив его разума. Может, его не наказывать надо, а лечить?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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