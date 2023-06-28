Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, полезные для сердца

Шесть групп продуктов питания, от цельнозернового хлеба до яблок, могут снизить уровень холестерина. Его высокий показатель – это первый шаг к множеству серьезных проблем со здоровьем, включая сердечные заболевания и инсульты.

Здоровая диета после приема статинов – лучший способ снизить уровень холестерина. Жирная рыба, от тунца, скумбрии и лосося до рыбы-меч, богата жирной кислотой Омега-3, которая помогает контролировать уровень холестерина. Это важные жиры, которые помогают поддерживать здоровый уровень холестерина, снижая содержание триглицеридов в организме (основной компонент жира). Для людей с высоким уровнем холестерина рыба может быть лучшей альтернативой, чем мясо. Особенно это касается красного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров, говорит кардиолог Олег Варфоломеев.

Цельнозерновые продукты – это отличный способ получить больше клетчатки, не отказываясь при этом от риса, хлеба и других продуктов. Коричневый рис, макароны из цельного зерна и хлеб из цельнозерновой муки, богатые углеводами, помогают уменьшить количество жира в организме. Орехи являются здоровой альтернативой насыщенным жирам при попытке снизить уровень холестерина. Ими можно перекусывать или использовать их в соленых блюдах или салатах. Они полезны для здоровья, поскольку содержат клетчатку. Овес и ячмень содержат бета-глюкан – растворимую клетчатку, которая образует гель в кишечнике и препятствует всасыванию холестерина.