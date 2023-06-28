 

Госдума в первом чтении одобрила налог на сверхприбыль крупного бизнеса

28.06.2023, 18:40, Разное
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Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль крупных корпораций. Законопроект предусматривает, что компании со средней прибылью до налогообложения свыше 1 млрд рублей в 2021-2022 годах должны будут заплатить единовременную сумму.

Размер платежа составит 10% от сверхприбыли 2021-2022 годов. Ставка налога будет снижена до 5%, если платеж будет произведен до 30 ноября 2023 года. По данным правительства, этот налог должен пополнить бюджет РФ на 300 млрд рублей.


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