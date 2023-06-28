Скандалы: У штаб-квартиры ТАСС развернулась фотовыставка истории «Артека», где представлены исторические и современные кадры с наиболее значимыми событиями

Через два года знаменитый центр детского отдыха «Артек» отметит столетие со дня основания. Уже сейчас самые яркие моменты из его истории можно посмотреть на снимках, размещенных у штаб-квартиры ТАСС. В экспозицию вошли архивные фотографии, сделанные корреспондентами агентства в разные годы. На самых свежих – участники финала всероссийского конкурса «Большая перемена». В самом «Артеке» объявили акцию, в рамках которой нужно сфотографироваться на выставке и опубликовать снимок в социальных сетях.

МДЦ «Артек» остается мечтой всех мальчишек и девчонок на протяжении более чем 90 лет. И фотографов здесь за эти годы побывало великое множество. ТАСС представила экспозицию из более 20 снимков, включая архивные фото от сотрудников агентства.

Не так давно всемирно известный детский центр отметил свое 98-летие. В руководстве напомнили о славной истории «Артека», зародившегося как палаточный лагерь на берегу моря. На текущей выставке от ТАСС можно увидеть снимок, запечатлевший приезд в «Артек» посла доброй воли, американской школьницы Саманты Смит в 1983 году. Также представлены кадры из фоторепортажей о приезде в лагерь президента РФ Владимира Путина, космонавтов Леонида Кизима и Сергея Авдеева, и др. Кроме того, на фото можно увидеть типичную активность артековцев. Центр зарождался как пионерский лагерь, традиционными были построение пионеров на утреннюю линейку, сбор у костра и так далее.

На современных фото запечатлен возрожденный «Артек». Масштабная реконструкция стартовала в МДЦ в 2014 году. На сегодня это настоящий детский городок, с собственной школой, огромным стадионом, скалодромом, спортивными комплексами и многим другим. Теперь ребята проживают в комфортных корпусах с индивидуальным дизайном фасадов, а не в брезентовых палатках на берегу. Печь картошку в костре тоже больше не нужно, кормят артековцев в просторных столовых, а готовит для них комбинат питания.

Профессиональные повара каждый день делают разнообразные вкусные блюда, которые восполняют потребность детского организма в питательных веществах. Рацион артековцев богат белком, зеленью и овощами, сезонными фруктами и ягодами. А знаменитые блинчики и венские вафли, политые из шоколадного фонтана, вспоминают еще долго после отъезда. В «Артеке» даже можно научиться готовить их самостоятельно, посетив мастер-класс от поваров комбината.

На недавних снимках можно увидеть ребят, которые знакомы уже с новым «Артеком». Так, на фото попали участники всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Масштабные состязания талантливых и активных проходят с 2020 года, в нем принимают участие миллионы российских школьников. Финал конкурса в 2022 году проводился в «Артеке».

Фотовыставка у штаба ТАСС продлится до 14 июля текущего года.

Сергей Малинин