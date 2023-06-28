 

Виктория Боня решила сделать пластическую операцию как у Беллы Хадид

28.06.2023, 17:56, Новости дня
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Российская модель и ведущая Виктория Боня решила “натянуть себе глаза” и сделать модную пластическую операцию под названием “ponytail lift”, которую в России зовут “лисьи глазки”.

В своем аккаунте Боня рассказала, что такую операцию делала себе голливудская звезда Белла Хадид, и ей результат безумно понравился. Именно поэтому Боня даже нашла хирурга, который оперировал моделей Беллу Хадид и Кендалл Дженнер и вышла с ним на связь через знакомых, которые ей его рекоменовали. В своем видео Боня рассказала, как именно будут выглядеть ее глаза после операции. Она натянула ладонями кожу по бокам лица.

“Вот таким образом делаются глаза. Сейчас все такие наклеечки делают, и я думала, как круто, и в юном возрасте ничего не видно и сделано классно. Как будто подтянуто хвостиком. И у меня сейчас с ним консультация через 30 минут. Он из Лос-Анджелеса”, – рассказала Виктория Боня.

При этом она отметила, что врач сделал ей комплимент и отметил, что Виктория Боня и так красивая, и ей не требуется хирургическое вмешательство. Однако модель настроена серьезно. Она уверена в профессионализме медика и на лучший результат.


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