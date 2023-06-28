 

Меньшова рассказала о проблемах в отношениях с сыном

28.06.2023, 17:56, Новости дня
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Гостьей очередного выпуска ютуб-шоу Юлии Меньшовой стала психолог, автор книг и мать семерых детей Лариса Суркова. Эксперт рассказала, как семьям не сойти с ума во время летних каникул и полного отсутствия занятости ребенка, как стать значимым для своего ребенка, можно ли его наказывать и при этом остаться в доверительных отношениях. Кроме того, Суркова в интервью рассказала, стоит ли переходить тонкую грань и превращаться для своего ребенка в “другана”, с которым можно все, а также как наладить контакт, если ребенок вас “не слышит”.

Юлия Меньшова и сама поделилась опытом материнства и рассказала о проблемах в воспитании сына Андрея. Однажды, когда сыну Юлии Меньшовой было 18 лет, она сделала ремонт в квартире. Проблема была в том, что сын никак не хотел заправлять постель. В итоге в семье возникла конфликтная ситуация.

“Я заходила к нему и говорила: “Пожалуйста, заправляй кровать”. А он мне на это отвечал, что “это моя комната”, – пожаловалась Меньшова.

Решение проблемы оказалось простым. Актриса попросила сына заправлять кровать хотя бы из уважения к ней, и тогда он стал это делать. То есть вопрос был просто в откровенной беседе по душам.

Напомним, у актрисы и ведущей Юлии Меньшовой двое детей – сын и дочь.


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