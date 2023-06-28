 

Церковный праздник 29 июня 2023: что нельзя делать, приметы, что можно делать, какой праздник 29.06.2023

28.06.2023, 17:50, Разное
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29 июня 2023 года отмечается народный праздник Тихон Тихий и церковный день памяти святителя Тихона Амафунтского. В этот день существует ряд запретов и народных примет. Например, нельзя лениться и бездельничать, начинать новые дела, месить тесто, готовить выпечку из теста, сеять и сажать растения, ругаться и ссориться. Можно же заниматься работой, изучать что-то новое, собирать лекарственные растения, простить обидчиков и попытаться сгладить углы.

Народные приметы на этот день гласят, что скотина днем спит и мало пьет воды, то погода испортится, а туман вечером говорит о том, что погода улучшится. Также существуют представления о том, что рыба мечется в воде, если скоро будет ливень, а колокол глухо звенит, если на подходе солнечная погода.

В этот день можно отметить народный праздник Тихон Тихий, который связан с памятью святителя Тихона Амафунтского. Святому Тихону молятся за избавление от зубной боли, а также за здоровье зубов. Также в этот день становится тихо в лесу, звери прячутся в укрытиях, а Солнце движется по небу медленнее, чем обычно. В старину на этот день устраивали толоки, на которые приглашали тружеников и угощали их, а также проводили игры и развлечения.


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