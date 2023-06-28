Гормональный дисбаланс и стресс: пять причин раннего облысения у женщин

Волосы являются самым настоящим украшением каждой женщины, поэтому раннее облысение является очень серьезной проблемой.

Как правило, у женщин волосы выпадают намного быстрее, чем у мужчин. Особенно после родов потеря может быть сильнее, чем обычно.

Есть несколько различных причин, по которым женщины более склонны к преждевременному облысению. Вот некоторые из них.

Гормональный дисбаланс

У женщин происходят самые различные изменения в гормональном и эмоциональном плане.

Непосредственно это происходит перед менструацией, во время беременности, родов. Также множество различных мыслей могут напрямую влиять на наши гормоны.

Этот дисбаланс вызывает определенные нарушения в организме. Одним из таких нарушений является выпадение волос. Можно регулярно использовать витамины для волос, чтобы свести к минимуму их выпадение.

Стресс

При воздействии стресса наблюдаются не только лишь различные различного рода психические, но и физические нарушения. Это часто приводит к возникновения высыпаний на кожных покровах.

Когда женщина испытывает сильный стресс, то ее волосы выпадают быстрее, и их сложнее отрастить. Поэтому стоит постараться сохранять душевный покой для улучшения общего самочувствия.

Использование слишком большого количества средств для волос

Есть много причин, по которым женщины меняют прически.

Ничего страшного, если хочется достаточно часто менять прическу и цвет волос. Однако стоит помнить о том, что это может привести к ухудшению состояния прядей. Помимо поврежденных волос, это также может вызвать преждевременное облысение.

Обычно триггером является чрезмерное обесцвечивание. Использование неподходящих продуктов для волос также может сделать кожу головы раздраженной, сухой, что значительно затруднит повторный рост волос.

Табакокурение

Курение вредно не только для сердца и легких, но и для кожи и волос. Если часто курите, кожа становится достаточно тусклой, а зубы желтеют и появляется стойкий налет.

Кроме того, волосы намного быстрее выпадают и это может спровоцировать преждевременное облысение. Табакокурение приводит к сужению кровеносных сосудов по всему телу, включая также кожу головы.

Волосяные фолликулы нуждаются в нормальном и полноценном кровоснабжении, чтобы оставаться здоровыми. Кроме того, табакокурение может замедлить кровоток, из-за чего волосы легко выпадают, и их трудно снова отрастить.

Ожирение

Когда мы страдаем от ожирения, то это во многом оказывает влияние на гормоны, в результате чего наблюдается значительный гормональный дисбаланс. Вот тогда волосы истончаются, сильно выпадают и отрастить их будет достаточно сложно.

Более того, если ожирение требует медикаментозного лечения, вероятность преждевременного облысения будет выше.

Кроме того, многие лекарства от высокого кровяного давления и холестерина могут спровоцировать побочные эффекты в виде выпадения волос.

Поэтому нужно постараться жить здоровой и сбалансированной жизнью, чтобы оставаться красивым, здоровым и предотвратить возникновения множества проблем.