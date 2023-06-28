В редакции УК, тайно принятой две недели назад, появился вид наказания «Удаление в Беларусь»

В разделе «Наказание» Общей части Уголовного кодекса ещё две недели назад появилась новая статья № 52 – «Удаление в Беларусь» – об этом сообщили в пресс-службе Госдумы, которая тайно санкционировала подобную меру в начале месяца. О нововведении публично не объявляли, поскольку «забыли об этом в суете и на фоне стартовавшего сезона отпусков».

Третий раздел Общей части – «Наказание», описывает все виды наказаний, которым могут подвергаться преступники в России. Раньше наказаний было тринадцать – от штрафа до смертной казни. При этом после 51-й статьи – «Ограничение по военной службе», сразу следовала 53-я – «Ограничение свободы». Теперь наказаний стало четырнадцать. Удалением в Беларусь будут карать особо тяжкие преступления, совершённые организованной группой численностью более тысячи человек.

– Раньше в Кодексе не было достаточно суровой кары для бунтовщиков. Даже расстрел, который мы временно не применяем, не являлся достаточной мерой социальной защиты от мятежей. Теперь мятежники десять раз подумают, прежде чем бунтовать. В Белоруссии не забалуешь, – заявил депутат Госдумы Андрей Гурулёв.

Российские правозащитники раскритиковали введение в Кодекс столь жестокого наказания. Они также опасаются, что власти будут применять удаление к политическим противникам.

– Если человек неправосудно осуждён даже к пожизненному заключению, то справедливость можно восстановить, выпустив его и оплатив ущерб. Но как исправить ошибку, если удаление в Беларусь уже приведено в исполнение? Мне кажется, депутаты очень поспешили, – сказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

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