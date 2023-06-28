 

Беленков, кардиолог: Некоторые люди имеют врожденный иммунитет к лекарствам

28.06.2023, 17:20, Разное
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Юрий Беленков, кардиолог из Медицинской школы Московского университета предупредил о генетически обусловленном иммунитете к лекарствам, а также пояснил о том, как генетика влияет на сердечно-сосудистую систему человека.

Ученый заявил, что гены могут влиять на то, как организм реагирует на некоторые лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Например, некоторые пациенты не реагируют на аспирин, хотя это мощное лекарство эффективно предотвращает тромбоз.

Генетические тесты, по словам кардиолога Беленкова, могут быть использованы для выявления некоторых патологий, например, моногенетических заболеваний, а также врожденных особенностей организма. В то же время академик отметил, что такие анализы нельзя считать на сто процентов достоверными, так как если есть генетическая предрасположенность к какому-либо заболеванию, человек вполне может сделать так, чтобы оно не развивалось. Для этого ему необходимо выполнить два условия: посещать врача и проходить профилактический осмотр, а также поддерживать оптимальную физическую форму и вести активный образ жизни.


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