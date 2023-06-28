В России снизились цены на все модели iPhone 14

Цена на iPhone 14 от Apple упала на 12% с момента его выпуска осенью 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли. Наибольшее падение цен произошло на модели Plus и Pro Max.

Price.ru, онлайн сайт сравнения, рассказал агентству, что снизилась цена iPhone 14 plus 128 ГБ (-23%) и iPhone 14 plus 512 ГБ (-19%). Цена на модели Pro упала немного меньше: iPhone 14 Pro 256 Gb снизилась на 9%, а iPhone 14 Pro 1TB – на 7%.

Специалист “М.Видео-Эльдорадо” рассказал, что курсы валют и логистические расходы – два фактора, наиболее важных для цены мобильных телефонов. Данные компании показывают, что Pro-линейка телефонов Apple является самой популярной в нынешнем году среди устройств Apple.

Андрей Губанов, генеральный директор розничной сети МТС, отметил, что отсутствие официальных поставок сделало последний запуск iPhone нетипичным для российского рынка. Ритейлеры закупали товар по высоким ценам, но смогли быстро наладить логистическую цепочку и сократить расходы.

Смартфоны iPhone 14-й серии были представлены 7 сентября 2022 года. Для поставок устройств в Россию используется параллельный импорт, так как Apple прекратил официальные поставки гаджетов в Россию в марте 2022 года.