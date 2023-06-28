Мнение: Как на Западе пытаются справиться с наркоманией

В комментариях рассказали про метод лечения наркотической зависимости, популярный за рубежом. Важная тема для тех же США, где сейчас идёт эпидемия наркомании. Автор комментария, нарколог, полагает, что метод работает… по крайней мере, работает лучше, нежели «суровые центры», которым в России приписывают исцелительные чудеса. Цитирую (ссылка):

В «суровых центрах» количество долгосрочных ремиссий близко к статистической погрешности. Как только принуждение прекращается, все начинается по новой и, обычно, ещё хуже, чем раньше. Даже «официальная наркология» более эффективна.

Самые лучшие результаты даёт заместительная терапия (в комплексе с психотерапией и социальной реабилитацией). Но она доступна только для опиатов.

У меня высшее медицинское образование, сертификат по психиатрии-наркологии, опыт работы больше 10 лет. В NIDA и NIAAA бывать доводилось лично. Профессиональную литературу, разумеется, почитываю.

В «суровых центрах» в среднем 40-60% срывов (это оптимистично). После стационара. В стационаре, как понимаете, сорваться сложно, там контролируют.

Вопрос в том, что дальше. Больной возвращается в прежнюю среду и, с большой вероятностью, вернётся к прежнему поведению. Нужно дальнейшее амбулаторное лечение. А мотивацию на него можно обеспечить, грубо говоря, ещё одной зависимостью. Чаще всего, это религиозная или псевдорелигиозная зависимость, которая малоэффективна.

Метадоновая поддержка позволяет не сорваться. Больной получает метадон в дозировке, не изменяющей сознание, но блокирующей влечение. Дальше человек постепенно удаляется из «наркоманской» среды и формирует нормальную. Сколько это займёт — год, три, пять — неважно. Потом делается попытка детоксикации (ультрабыстрая, как правило).

После этого большинство дальше живёт нормально. Процентов 10-15, — обычно это наркоманы с большим стажем, — остаются в программе пожизненно, поскольку без опиоидов извне полноценно существовать не могут. Но и они живут нормальной жизнью (работают, заводят семьи).

И все бы хорошо, но метадоновая терапия — это очень дёшево и эффективно. Подрывает одновременно и наркобизнес, и бизнес на «реабилитации». Поэтому работа по дискредитации методики идёт исключительно мощная.

Зависимость от опиатов универсальная, препараты этой группы абсолютно взаимозаменяемы. Так что никакой новой зависимости у больного, «сидевшего», скажем, на героине или «ханке», не возникает.

Ультрабыстрая детоксикация во всех случаях одинаковая: под наркозом вводится большая доза налоксона, которая, образно говоря, чистит рецепторы. С метадоном, в силу длительности действия, процесс идёт немного дольше, чем с героином, но это несущественно.

Никаких существенно эффективных алгоритмов лечения зависимости, в общем-то, нет. У нас в стране это, разве что, методика Маршака, но она имеет свои ограничения. Все остальное — либо спонтанные ремиссии, либо замена зависимости на религию или псевдорелигию. (Все вариации 12 шаговой программы, например).

Собственно, почти везде в мире так.

Наркомафия рада тому, что ей сохраняют потребителей. «Борцы» с наркоманами рады, что не останутся без работы. Реабилитационные клиники и центры в США — невероятно прибыльное дело. Впрочем, это далеко не единственный способ зарабатывать на зависимых и их родственниках…

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…нельзя человека держать в изоляции вечно. В этом и проблема. Можно легко убрать физическую зависимость. А вот психическую зависимость, сложившихся привычки, окружение — сложно. И требует много времени и мотивации. Далеко не все выдерживают…

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…В России подобных программ нет, так как у нас считается недопустимым “давать наркоману наркотик”. Или, скажем, заниматься снижением вреда — только полное воздержание, только хардкор…

Добавлю от себя следующее. Первое — я ни с какой стороны не нарколог, так что у меня нет собственного мнения по поводу вышеизложенного.

Второе. Мы должны поблагодарить Европу и США за широкое разнообразие программ по борьбе с наркоманией, вот в том числе и за метадоновую программу, и за частичный легалайз, и за прочие идеи. Изучив иностранный опыт, успешный и провальный, российские врачи смогут бороться с недугом более эффективно.