 

Искусственный интеллект становится основным источником дохода для компаний

28.06.2023, 16:50, Разное
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В последние годы искусственный интеллект стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он внедрился в различные сферы деятельности, от технологий до медиа и развлечений. Аналитики Bloomberg провели исследование и пришли к впечатляющим прогнозам.

Фото из открытых источников

Согласно данным Bloomberg, в ближайшие 10 лет рост прибыли от генеративных моделей искусственного интеллекта будет невероятным. К 2032 году ожидается увеличение доходов в 30 раз, что составит порядка $1,3 трлн. Это не только впечатляющая цифра, но и подтверждение того, что будущее принадлежит искусственному интеллекту.

Уже в прошлом году рынок нейросетей принес разработчикам не менее $40 млрд. И, если вам кажется, что это внушительная сумма, то следующий год превзойдет все ожидания. По прогнозам, в 2023 году доходы вырастут до $192 млрд, что составит рост на 380%. Эти цифры станут возможными благодаря прибыли от цифровой рекламы моделей искусственного интеллекта, включая такие платформы, как ChatGPT, а также от продажи ИИ-серверов, что принесет до $134 млрд.

Ожидается, что рынок искусственного интеллекта будет продолжать демонстрировать впечатляющий рост в ближайшие годы. Согласно прогнозам Bloomberg, среднегодовой прирост составит 42%.

Что же будет способствовать такому стремительному развитию?

Спрос на рекламу, инфраструктуру для обучения нейросетей и гаджеты с искусственным интеллектом будут являться важными двигателями роста. Постоянно возрастающий интерес к цифровой рекламе и необходимость в инновационных решениях будет способствовать увеличению прибыли в этой сфере. Кроме того, развитие инфраструктуры для обучения нейросетей и внедрения искусственного интеллекта позволит компаниям расширять свои возможности и привлекать больше клиентов.

Среди основных игроков, которые будут вести рынок, выделяются Nvidia, Microsoft, Google и Amazon. Эти компании уже сейчас являются ведущими в области разработки искусственного интеллекта, и они готовы взять на себя флагманскую роль в производстве и основных получателей прибыли.

Таким образом, согласно данным Bloomberg, в ближайшем будущем можно ожидать взрывного роста доходов от генеративных моделей искусственного интеллекта. Сфера цифровой рекламы и ИИ-серверов станут основными источниками дохода, а компании, такие как Nvidia, Microsoft, Google и Amazon, окажутся в самом центре этого процесса.


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