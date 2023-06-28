Москвичи “серебряного” возраста примут участие в модном показе

В пятницу, 30 июня, в Москве состоится модный показ “Стиль мегаполиса”, в котором примут участие модели “серебряного” возраста. Организаторами мероприятия являются ассоциация клубов долголетия и активисты центра московского долголетия “Таганский”.

Как отметила руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова, их посетителями являются разносторонние люди, которые много времени тратят на уход за собой. “В каждом центре есть клубы, посвященные индустрии красоты, где москвички старшего возраста учатся дефиле, макияжу, стилю, шьют и вяжут уникальную одежду”, – рассказала она.

“Стиль мегаполиса” – это не только показ дизайнерской коллекции. Также в программе – мастер-классы по изготовлению украшений и атласных лент, по стилизации и декорированию интерьера, познавательные лекции об истории моды.

Лидер модного клуба центры “Таганский” Анна Петраченко рассказала, что это мероприятие планировалось довольно долго. Мол, позади – кропотливое написание сценария, который должен быть интересным даже тем, кто далек от моды.

“Для меня стиль — это внешнее проявление внутреннего мира человека. А стиль мегаполиса — это в первую очередь люди, которые любят свой город и внешне отражают его самобытность”, – сказала Петраченко.

Центры московского долголетия являются уникальным пространством для москвичей старше 55 лет. Это клубы по интересам, где можно найти не только единомышленников, но и новых друзей. Во всех центрах московского долголетия проходят не только творческие и образовательные мероприятия, но и спортивные.

В настоящий момент в Москве открыт 71 центр долголетия, организовано свыше трех тысяч клубов по интересам.

Подробная информация о центрах московского долголетия (в том числе адреса и календарь мероприятий) представлена на официальном сайте мэра Москвы. Узнать больше также можно, позвонив по телефону +7 495 870 44 44 (единая справочная служба столичного департамента труда и социальной защиты населения). Также информация есть в социальных сетях центра московского долголетия.