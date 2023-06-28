 

Цискаридзе прокомментировал возможность стать руководителем Большого театра

28.06.2023, 16:35, Разное
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Николай Цискаридзе редко говорит о личной жизни. Он ведет закрытый образ жизни и никогда не выносит чувства на первое место. В основном балетмейстер посвящает сего себя работе и творчеству, своим воспитанникам. Поклонники говорят, что с его усердием, ему светит как минимум должность руководителя Большого театра или главы Минпросвещения. Однако пока он только ректор Академии русского балета имени Вагановой, чем вполне доволен, и на большее не рассчитывает.

В свежем интервью Николай Цискаридзе рассказал, что не стал бы отказываться от должности руководителя Большого театра, так как знает его вдоль и поперек, в том числе проблемы. Однако пока ему этого никто не предлагает. При этом балетмейстер заверяет, что всему свое время, и хвататься за кресло руководителя в престарелом возрасте нет смысла. Более того, на пенсию у него большие планы – слушать музыку, читать книги.

“Когда придет определенный возраст, я знаю, что не поступлю, как эти директора и театральные худруки, которые держатся за кресла, не уходят, с ума сходят”, – рассказал Цискаридзе.

Что же касается личной жизни, то тут Цискаридзе не очаровывается. Он ненавидит телячьи нежности и цветочные романтические свидания под луной. Впрочем, артист не отрицает, что мог бы построить семью, но пока не случилось.


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