 

Уникальный крой или стиль спорт-шик: хит сезона – укороченный топ (он не только для стройных девушек)

28.06.2023, 16:25, Разное
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Укороченный топ – отличное дополнение летнего гардероба для девушек. В этом году в моду вошли различные варианты топов. При этом не стоит думать о том, что эта одежда не подходит не для стройных дам. Правильно подобранная комбинация позволяет чувствовать себя комфортно, независимо от фигуры.

Тандем денима с белой рубашкой

В первую очередь, женщина должна быть всегда уверена в себе. Но она может и не угадать с выбранным образом. Точно, в чем не прогадает, это в сочетании джинсов с белой рубашкой, которую в любой момент можно превратить в короткий топ.

Другие неповторимые образы

Если вы не можете найти подходящий топ для создания спортивного стиля, проявите изобретательность и просто разрежьте старую футболку. Не тратьте время на шитье. Небольшая дополнительная окантовка и небрежность тоже будут хорошо смотреться.

Не хотите показывать лишнее? Просто наденьте прозрачную рубашку или тунику поверх кроп-топа, и вы будете не только женственны, но и потрясающе притягательны. Помните, что вам не нужно отказываться от своей женственности, даже если у вас довольно пышные формы.

Будьте оригинальной

Кроп-топ с юбкой или брюками с завышенной талией может стать идеальным выбором для любого праздничного мероприятия. Те, кто переживает о своей фигуре, склонны прятаться за темными цветами и свободными фасонами, а ведь именно это больше всего вредит образу. На дворе лето, вот и прекрасная возможность для всех носить идеальные, подходящие фасоны и цвета.

Накидка и кроп-топ — безусловный хит этого лета. Не позволяйте нескольким лишним килограммам помешать вам носить то, что вы хотите. Для каждого можно найти наиболее выигрышный стиль, в котором даже он чувствует себя комфортно. Если вам неудобно, вместо того чтобы прикрываться, дополните топ накидкой. Кроме того, это также идеальный аксессуар для интересного образа.

Главное – быть настоящей

На самом деле килограммы не так уж влияют на внешний вид, как это принято считать. Вопрос заключается в том, насколько дама осмеливается выявить ту самую настоящую женщину, которая живет внутри нее. Если вы чувствуете, что к этому готовы, то начните показывать, кто вы есть, не стесняясь. Хотите надеть укороченный топ и мини-юбку – надевайте!

Кстати, обратите внимание на то, что белый наряд – идеальный выбор для летнего вечера или отдыха на пляже. Это может быть красивое белоснежное платье, но можно обратить внимание и на спортивный белый кроп-топ и шорты. Если укороченный топ не кажется вам достаточно удобным, просто наденьте его в сочетании с брюками с высокой талией, и ваша проблема решена.


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