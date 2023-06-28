«Это будет навсегда, пока не закончится»

Владимир Кара-Мурза* и Михаил Кригер ответили на письма «Новой»

«Очень нервничаю, когда вижу, что вроде адекватные, известные, яркие люди вдруг перестали различать добро и зло».

В рамках проекта «Письма со шконки» на вопросы «Новой» отвечают:

▪️ политик Владимир Кара-Мурза*,▪️ политактивист Михаил Кригер.

*внесен Минюстом РФ в реестр «иноагентов»

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