«Это будет навсегда, пока не закончится»
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Владимир Кара-Мурза* и Михаил Кригер ответили на письма «Новой»
«Очень нервничаю, когда вижу, что вроде адекватные, известные, яркие люди вдруг перестали различать добро и зло».
В рамках проекта «Письма со шконки» на вопросы «Новой» отвечают:
▪️ политик Владимир Кара-Мурза*,▪️ политактивист Михаил Кригер.
*внесен Минюстом РФ в реестр «иноагентов»
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Источник: Новая газета
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