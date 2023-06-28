 

Появились видеозаписи серийной модели электрического пикапа Tesla

28.06.2023, 16:00, Разное
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В Интернете появилось видео, на котором серийная версия электрического пикапа Cybertruck компании Tesla выполняет парковку с помощью задних колес на стоянке. Об этом сообщило издание Electrek.

Система управления задними колесами позволяет уменьшить радиус поворота, особенно при парковке на небольшом пространстве. Electrek сообщил, что эта функция не нова, но она непопулярна. Журналисты заявили, что теперь она является обязательным требованием для всех электрических пикапов, выходящих на рынок.

Tesla планирует производить около 375 000 Cybertrucks каждый год. Машина была анонсирована в 2019 году. Ожидается, что электрические пикапы появятся в продаже в 2023 году в ограниченном количестве, в третьем квартале. Массовое производство Cybertruck начнется в 2024 году.


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