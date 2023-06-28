Мнение: Билет в Грузию за 200 тысяч рублей, вымирающая Украина и Обама про Крым

1. Судя по скрину на заглавной картинке, люди, купившие во время субботних событий авиабилет в Грузию по цене 200 тысяч, действительно существуют. Впрочем, это ещё не самый тяжёлый случай, есть примеры и куда более иррационального поведения (ссылка):



Певец Шарлот, который ранее сжёг на камеру российский паспорт и попросился в Киев, оказался в ловушке. Он не может покинуть аэропорт Еревана.

“В Армению я прилетел по внутреннему паспорту, который сжёг. Просился в Киев, но там молчат. Из аэропорта не выпускают без документов, вообще никуда не выпускают. У меня нет другого паспорта, что теперь делать?”, — написал певец на своей странице в Instagram.

О трёх стратегиях специально на этот случай я написал в «Школе Капитализма». Цитирую из поста (ссылка):

…Вы знали, что 24 июня в России поднимется вооружённый мятеж? Я вот, например, не знал. Но и удивлён не был, так как у нас постоянно что-нибудь происходит, вот ещё со времён Рюрика, Трувора и Синеуса. При этом вопрос «что делать» после начала шоу уже не имел смысла, так как задавать его было поздно, вот как в примере с потерянным кошельком. Покупать доллары, доставать билеты в Тбилиси и шортить рынок следовало раньше, до того, как блогеры открыли краны с чернухой.

Торопливая публика, которая начала судорожно реагировать на событие, осталась в дураках: потеряла на обмене валюты, слетала за очень дорого в другую страну. Самые безбашенные сделали даже ставку на падение российского фондового рынка…

Спазматические реакции, попытки поймать волну, «все побежали, и я побежал», традиционно приводят к проигрышу. Вы знаете известный анекдот про богача Джозефа Кеннеди, с которым чистильщик обуви завёл разговор про перспективные акции. Мистер Кеннеди рассудил тогда, что если уж чистильщики обуви начали играть на бирже, то дело плохо, пора распродавать активы. И действительно — вскоре в США началась Великая депрессия, котировки рухнули вниз.

Обычно эту историю трактуют так: чистильщик обуви глуп, поэтому если вы видите, что обыватель чем-то заинтересовался, переключайтесь на другую «тему», пока что обывателю неизвестную. На какую-нибудь свежесозданную криптовалюту, например, или на цифровые токены, или на акции модных высокотехнологичных стартапов.

На самом деле, чистильщик обуви вовсе не глуп, он на 95% всё делает скучным традиционным способом, то есть абсолютно правильно. Он держит еду в холодильнике, а простыни в шкафу, он ходит на ногах и ест руками, он прикрывает зад штанами и носит шляпу на голове. У Кока-Колы и у Газпрома огромное количество маленьких акционеров. Наличие «чистильщиков обуви» среди держателей акций не дискредитирует уважаемые корпорации, скорее, наоборот. Быть скучным, консервативным и таким как все — это норма…

2. В то время как редкие экземпляры представителей российского креативного класса пытаются долететь до Киева, подавляющее большинство украинцев работоспособного возраста либо уже покинуло страну, либо мечтает это сделать. Последствия вызванного этим демографического коллапса печальны, хороших сценариев для остатков Украины нет даже в теории (ссылка):



Демограф Ариэль Драбинский заявил, что в данный момент Украина вымирает. Об этом он высказался в интервью польскому порталу Onet.pl

Эксперт рассказал, что до эскалации конфликта с Россией на подконтрольных Киеву территориях жили 37 миллионов человек. После начала кризиса страну покинули порядка восьми миллионов граждан, поэтому сейчас на Украине остались не более 30 миллионов человек. Однако этот показатель не учитывает естественную смертность в стране. Демограф заявил о вымирании Украины и допустил ее крах как государства.

«Есть три демографических сценария для Украины: плохой, очень плохой и драматический. Других нет. Плохой сценарий — это 30 миллионов человек, о которых мы говорили до этого. Очень плохой — 25 миллионов человек, а драматичный — 20 миллионов человек через несколько лет после конфликта», — отметил Драбинский.

Для восстановления Украины необходимо вернуть людей в страну, но «есть парадокс». Так, в 2022 году уровень рождаемости на Украине достигал 0,9, а в этом году показатель может упасть до 0,7. «Украинские ученые прямо говорят: ни один украинец не признается, что не вернется в страну», — заключил Драбинский.

Демографический коллапс начали потихоньку признавать и на самой Украине (ссылка):

Украинский институт будущего (УИБ) опубликовал демографический прогноз, свидетельствующий, что убыль экономически активного населения в течение нескольких лет приведет к значительному увеличению числа пенсионеров и неработающих граждан. <…>

Согласно опубликованным данным, Украину с 24 февраля 2022 года покинуло и не вернулось около восьми с половиной миллионов человек. Поэтому в настоящее время население страны составляет около 29 миллионов.

Из этих 29 миллионов работает лишь девять, а если не учитывать трудящихся в государственном секторе, то экономически активно лишь 6 миллионов украинцев.

«Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих», — резюмируется в прогнозе.

Всё крайне грустно, однако оба источника, – и польский, и украинский, – вероятно, завышают количество оставшегося на Украине населения. Помимо массовой эмиграции играют роль такие факторы, как низкая рождаемость, высокая смертность, военные потери. Кроме того, я сомневаюсь, что миграция учтена верно: украинские таможенники покупают себе особняки в Европе и роскошные автомобили отнюдь не с официальных зарплат. Дезертирство и уклонение стали настолько массовыми, что об этом пишет даже Би-Би-Си (ссылка).

Кроме того, те самые 37 миллионов украинцев, служащие отправной точкой для расчётов, предположительно населяли Украину в начале 2020 года, а за прошедшие три года свой вклад в вымирание Украины вносила также, например, смертность от более-менее естественных причин. Некоторые эксперты полагают, что сейчас на Украине осталось сейчас 26-27 миллионов человек, то есть немногим более половины от максимального за всю историю размера населения этого несчастного государства.

Трагедия для Украины, важный урок для всего человечества. Ничего этого не было бы, если бы украинцы не устроили под руководством американцев Евромайдан. Если американский политик предлагает вам дружбу, вспомните Украину и плюньте ему в лицо. Бесконечно опаснее иметь американца другом, нежели врагом.

3. Ушедшие в отставку западные политики продолжают радовать нас откровениями — говорить правду, которую им было выгодно замалчивать во время своего нахождения на посту (ссылка):

Многие русскоязычные жители Крыма действительно хотели войти в состав России в 2014 году. С таким заявлением в интервью американскому телеканалу CNN выступил бывший президент США Барак Обама.

«В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия», — признал Обама, добавив, что в те годы внутренняя украинская политика была более сложной и «даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России».

Добавлю от себя, что «сторонники России в украинском парламенте» — довольно сомнительный контингент. Качество украинских политиков было и остаётся настолько низким, что как бы они себя ни называли, сторонниками России или сторонниками Украины, в реальности подавляющее их большинство не является ни тем, ни другим. В первую очередь, они сторонники своего счёта в швейцарском банке. Во вторую очередь — пособники США.