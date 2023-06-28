Скандалы: Любовь к мужчинам с характером, трое детей, скандал на «Голосе»

Какой стала семейная жизнь Алсу

С 2006 года Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. У супругов трое детей — дочери Сафина и Микелла, сын Рафаэль. О прошлых отношениях Алсу старается не говорить, ведь, по ее словам, настоящие чувства она испытывает только к мужу.

Жизнь до брака

Алсу (Алсу Абрамова — в девичестве Сафина) родилась в Татарстане в семье Ралифа Рафиловича и Разии Исхаковны Сафиных. Отец артистки — политик и предприниматель, бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл». Мать — архитектор. Помимо Алсу в семе Сафиных еще три ребенка: Руслан (единокровный брат Алсу), Марат и Ренард.

Музыкальную карьеру артистка начала в 1998 году, когда ей было 15 лет. Первые синглы «Зимний сон», «Иногда» вошли в дебютный альбом «Алсу», который за первые полгода был продан свыше 700 тысяч раз. В 2000 году певица выступала на «Евровидении», где заняла второе место.

В 2004 году Алсу рассказывала музыкальному критику Гуру Кену о своей семье. Она призналась, что отец хочет познакомить ее с «хорошим татарским парнем». Артистка рассказала, что Ралиф Рафилович сватает ей теннисиста Марата Сафина.

«Кого-то конкретного — нет. Но папа постоянно говорит мне: пора, мол, тебя познакомить с хорошим татарским парнем. Пару лет назад говорил: «Познакомлю тебя с Маратом Сафиным, теннисистом». Интерес какой-то у меня к этому спортсмену есть, хотя бы просто потому, что мы носим одну фамилию, и он эту фамилию на весь мир прославил. Я и на Олимпиаде за него болела», — заявила тогда артистка.

Алсу сообщала Гуру Кену, с какими мужчинами она точно не сможет построить отношения. Она признавалась, что ей не нравятся молодые люди, готовые «сдувать с нее пылинки». При этом отмечала, что от отношений ей хочется эмоций.

«Если парень, к примеру, говорит: я позвоню тебе в семь часов вечера, и звонит ровно в семь — это не интересно. А вот когда уже семь, потом пол-восьмого — сидишь ждешь: почему, ну почему, что случилось?! Это подогревает чувства. Конечно, если ты твердо знаешь, что мужчина позвонит, задарит розами и что он от тебя без ума просто, — это, наверное, тоже хорошо. Но мне хотелось бы, чтобы мой избранник был с характером, чтобы я себя с ним как за каменной стеной чувствовала — абсолютно защищенной», — откровенничала певица.

Знакомство с мужем

В 2005 году Алсу познакомилась с бизнесменом Яном Абрамовым. Их встреча состоялась благодаря общей подруге — певице Ариане. Алсу рассказывала в интервью Арману Давлетярову, что Абрамов сразу же привлек ее внимание. Артистка отправилась на двойное свидание — вместе с ней и Яном была еще одна пара.

«Он даже внешне отличался от тех ребят, которых я знала. Это было подготовленное свидание. Мы пошли не вдвоем, а еще с одной парой друзей», — вспоминала первую встречу Алсу.

Знаменитость признавалась, что сразу же обратила внимание на чувство юмора мужчины. По словам исполнительницы, она смеялась над его шутками весь вечер: первое свидание длилось не меньше пяти часов.

При этом Алсу отмечала, что не влюбилась в Абрамова с первого взгляда. После двойного свидания певица регулярно встречалась с Яном: они много общались, узнавали друг друга.

«Наши свидания длились часами. Мы не замечали, как ресторан становился пустым. Официанты стояли и ждали, пока мы уйдем», — признавалась певица.

Через пару месяцев таких встреч Алсу поняла, что Ян — отец ее будущих детей, и она не представляет жизни без него. Абрамов сделал предложение возлюбленной, а через полгода состоялась их свадьба. Торжество прошло в концертном зале «Россия» в «Лужниках».

Алсу и Ян Абрамов вместе 17 лет. Говоря о семейной жизни, певица признавалась, что во время ссор с мужем она всегда идет мириться первой. Артистка рассказывала Арману Давлетярову, что старается находить компромисс после конфликтов.

«Я очень мягкий, бесконфликтный человек, всегда стараюсь находить компромиссы. Ян с характером, не подкаблучник. Мне приходится подстраиваться. Но я всегда это знала, у меня родители такие же, папа — жесткий. Муж — это главный человек. Я обычно первой начинаю диалог. Проходит время, и я думаю: «Какая мелочь!», — заявляла Алсу.

Дети

У Алсу и Яна Абрамова трое детей. В 2006 году у супругов родилась дочь Сафина. В 2008 году на свет появилась вторая дочь Микелла. В 2016 году у Алсу и Яна родился сын Рафаэль.

Певица рассказывала Арману Давлетярову, что помимо школы ее дети дополнительно занимаются музыкой, танцами, иностранными языками, математикой.

В 2023 году в интервью «Московскому комсомольцу» Алсу сообщила, что ее старшая дочь Сафина свяжет жизнь с наукой.

«Ей нравится математика, языки. Сто процентов, что она не будет связана с музыкой или бизнесом. Ее будущее, скорее всего, это медицина и наука», — заявляла артистка.

При этом младшая дочь певицы, Микелла, как раз наоборот хочет заниматься творчеством.

«Она у нас творческая личность, при этом учится тоже очень хорошо. Она хочет, чтобы ее жизнь была связана с музыкой и творчеством, но образование будет получать, связанное либо с юридическим направлением, либо с бизнесом. А музыкальные занятия будут идти параллельно. Одно другому не мешает», –- признавалась Алсу.

Певица не показывает общественности младшего ребенка — сына Рафаэля. Она объясняет это тем, что хочет подольше оберегать его от чужих глаз.

«Когда я показала старших детей, им было по 5-6 лет. Я никогда не делала пиар за счет своих детей. В Татарстане принято оберегать детей от чужих глаз, пока у них у самих не появится желание, чтобы их увидели», — объясняла она.

Скандал с дочерью

В 2019 году Микелла Абрамова, дочь Алсу, приняла участие в «Голос. Дети». Девочка была в команде Светланы Лободы. Она не дошла до этапа «песни на вылет» и не прошла в финал решением артистки. Однако в дополнительном этапе оказалась среди финалистов. Абрамова прошла отбор внутри команды, и одержала победу, чем вызвала недовольство у зрителей. После этого девочку стали критиковать в соцсетях, в том числе публичные личности. Так, Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) посчитал несправедливой победу Микеллы.

«Достойным победителем были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер. Это дети с фантастическими природными голосами. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр «Голоса», — говорил комик.

При этом за Микеллу Абрамову заступились другие знаменитости. Так, Ольга Бузова предупредила девочку о коварстве публичной профессии, а жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина-Мартиросян поддержала начинающую певицу в финале, проголосовав за нее 60 раз.

Позднее результаты голосования признали неверными — «Первый канал» наградил всех финалистов проекта. При этом Микеллы на награждении не было.

Алсу и ее дочери пришлось на время закрыть комментарии в соцсетях, чтобы справиться с хейтом. При этом участие в конкурсе не повлияло на дальнейшее желание Микеллы петь. Сейчас она по-прежнему занимается музыкой.

«Микелла с пеленок пела, мы всегда знали, что она захочет стать певицей, с ранних лет было очевидно, что данные есть», — рассказывала Алсу Арману Давлетярову.

Мария Стельмах

Оригинал материала: “Газета.ру”