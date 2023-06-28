 

Работники, сообщившие о правонарушениях своего руководства, получат премию и повышение

28.06.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Государственная дума приняла поправки в Трудовой кодекс. Согласно новой редакции документа, в России вводится система поощрения работающих граждан за сообщение о нарушениях своих руководителей.

– Мы обязаны поддерживать сознательных россиян, которые сообщают о нарушениях действующего законодательства. Теперь в нашей стране вводится простой механизм – если ваш начальник берёт взятки или допускает непотребные высказывания о власти, сигнализируйте, а потом ждите повышения, – сообщила автор поправок Ирина Буровая.

Подать заявление о противоправных действиях руководства граждане могут в трудовую инспекцию, полицию и через портал «Госуслуги». В течение 30 календарных дней органы власти обязаны проверить изложенные факты, в случае их подтверждения работник получит премию в размере трёх окладов и приоритетное право занять должность своего уволенного начальника.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Вышка для Вышкина

30.06 / Ученые выяснили, как произошло насыщение древней Земли кислородом

30.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Конференция по восстановлению Украины в Лондоне: планирование империалистического грабежа

30.06 / Инновационное решение для бедных регионов: одноразовое мыло Tab Soap

30.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Дюна 2” Трейлер

30.06 / Летние платья 2023: актуальные модели, корректирующие силуэт

30.06 / Мошенники на телефоне: как не стать жертвой аферистов, используя кодовое слово

30.06 / Аресты в Дейр-эз-Зор

29.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О “снарядном голоде”

29.06 / Стрелки “крыло летучей мыши” будут в тренде до конца лета: как самостоятельно освоить эту технику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика