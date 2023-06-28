Работники, сообщившие о правонарушениях своего руководства, получат премию и повышение

Государственная дума приняла поправки в Трудовой кодекс. Согласно новой редакции документа, в России вводится система поощрения работающих граждан за сообщение о нарушениях своих руководителей.

– Мы обязаны поддерживать сознательных россиян, которые сообщают о нарушениях действующего законодательства. Теперь в нашей стране вводится простой механизм – если ваш начальник берёт взятки или допускает непотребные высказывания о власти, сигнализируйте, а потом ждите повышения, – сообщила автор поправок Ирина Буровая.

Подать заявление о противоправных действиях руководства граждане могут в трудовую инспекцию, полицию и через портал «Госуслуги». В течение 30 календарных дней органы власти обязаны проверить изложенные факты, в случае их подтверждения работник получит премию в размере трёх окладов и приоритетное право занять должность своего уволенного начальника.

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