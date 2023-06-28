«Путешественник во времени» предсказал создание инопланетянами планеты между Марсом и Землей

Эно Аларик, известный пользователь TikTok утверждает, что он путешественник во времени из 2671 года, и он сделал новые предсказания, которые привлекли внимание издания Daily Mirror. Аларик сообщил о ряде событий, которые, по его словам, произойдут в конце 2023 года.

Фото из открытых источников

Согласно его пророчествам, в ноябре этого года люди получат возможность выбирать гены для своих будущих детей. Это позволит родителям избежать генетических заболеваний и, возможно, даже модифицировать физические характеристики своих детей. По его утверждению, 29 ноября мы будем свидетелями появления первого смешанного существа, половина которого будет напоминать шимпанзе, а другая половина — человека. У этого существа будет шерсть, характерная для шимпанзе, однако оно сможет двигаться и общаться так же, как обычный человек.

А уже 9 декабря, согласно предсказанию этого загадочного путешественника во времени, между Марсом и Землей будет обнаружена новая планета. По его словам, инопланетяне поместят туда эту планету в попытке спасти людей Земли. Эту новую планету назовут Веста, и, если верить Аларику, уже 25 декабря туда совершит посадку космический корабль компании Илона Маска SpaceX с экипажем из 12 человек. По его заявлению, на Весте будет существовать атмосфера, похожая на земную, а также вода и леса, и она станет новым домом для человечества.

Однако, стоит отметить, что предыдущие предсказания Аларика включали в себя встречу с инопланетянами, открытие параллельных измерений и планет-близнецов Земли, и пока ни одно из этих предсказаний не сбылось. Некоторые пользователи TikTok относятся к его заявлениям со скепсисом, требуя доказательств и напоминая о его предыдущих несбывшихся пророчествах. Однако, несмотря на это, количество подписчиков на его TikTok-аккаунте продолжает расти и на данный момент составляет около полумиллиона человек.

Все мы с нетерпением ждем конца 2023 года, чтобы узнать, насколько точными оказались предсказания этого загадочного «путешественника во времени». Возможно, события, о которых он рассказывает, станут реальностью и изменят наше представление о будущем человечества. Впереди нас ждут интересные времена, и только время покажет, насколько близко мы окажемся к описанным им событиям.