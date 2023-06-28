 

Небо над Нью-Йорком и другими крупными городами США превратилось в оранжевый кошмар

28.06.2023, 15:31, Разное
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Токсичный желтый смог окутал восточное побережье США словно часть Америки перенеслась на поверхность Марса. Мощные лесные пожары, бушующие в провинциях Канады, стали источником этого страшного явления, сообщает издание The Washington Post.

Фото из открытых источников / Amr Alfiky / Reuters

Ветер принес с собой дым и гарь в самый густонаселенный регион США, где расположены такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Бостон и Филадельфия.

Вечером 6 июня качество воздуха в Нью-Йорке достигло наихудших значений среди всех крупных городов мира. В некоторых районах были установлены новые рекорды загрязнения воздуха за более чем 20 лет наблюдений. Власти города призвали жителей, страдающих заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы, не покидать свои дома. Пожилым людям и детям рекомендовали ограничить физическую активность.

Фото из открытых источников

В нескольких северо-восточных регионах США была объявлена "красная" тревога, сигнализирующая об опасности воздуха для всех людей. Это означает, что дым представляет угрозу для каждого жителя региона.

Эксперты из Службы погоды в Берлингтоне заявили, что американским властям еще никогда не приходилось сталкиваться с таким масштабным смогом. Ситуация требует от руководства страны быстрой адаптации и принятия необходимых мер.

По прогнозам метеорологов, воздух в некоторых регионах должен стать чище уже к 7 июня. Однако в некоторых штатах смог может сохраняться до 10 числа.

Ситуация с густым смогом на восточном побережье США продолжает вызывать серьезные опасения. Власти страны и эксперты наблюдают и анализируют ситуацию, прилагая все усилия для предотвращения возможных негативных последствий для здоровья населения.

Откуда пришел оранжевый дым

Канада оказалась в горячей точке – лесные пожары, охватившие провинцию Онтарио, стали причиной ужасного смога, распространившегося на почти половину территории Соединенных Штатов. На данный момент в стране зарегистрировано 416 активных очагов пожаров. Сообщается также о десятках разрушенных жилых домов. Число пострадавших и эвакуированных растет с каждым днем, и надежды на скорое прекращение этой стихии казались все менее реалистичными.

На протяжении последнего месяца Канада непрерывно борется с пожарами, охватывающими новые территории. За последнюю неделю огонь преодолел две тысячи километров, уничтожая населенные пункты и принуждая к эвакуации более 26 тысяч человек. Власти страны бьют тревогу, и ситуация требует немедленных и эффективных мер.

Тем не менее, жители Канады, в поисках утешения, обратились к метеорологам, надеясь на улучшение погоды. К сожалению, их ожидания не оправдались. Продолжающаяся засуха и сильные ветры ожидаются в Северной Америке еще несколько дней, что создает дополнительные трудности в борьбе с возгораниями. Ситуация в Канаде остается на грани катастрофы.


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