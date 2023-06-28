Британии потребуется 4 тысячи лет для полного отказа от углеводородного топлива

В 2050 году Великобритания планирует стать страной, свободной от ископаемого топлива, такова амбициозная цель правительства. Однако, согласно отчету Института исследований государственной политики, этот путь к энергетической трансформации омрачается неудовлетворительными темпами развития возобновляемой энергетики. Если ничего не изменится, стране потребуется невероятно долгое время, чтобы достичь своих климатических целей. Как сообщает Bloomberg, согласно отчету, Великобритания сможет полностью полагаться на зеленую энергетику только к 6723 году.

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Политика, запрещающая новые наземные ветряные электростанции, является одной из основных причин медленного развития возобновляемой энергетики, отмечают исследователи. С 2015 года строительство новых станций подверглось существенным ограничениям. Необходимо значительно увеличить количество проектов, чтобы достичь поставленных целей, но текущие темпы развития явно не соответствуют требованиям.

В ответ на эту проблему правительство проводит консультации с целью упрощения процесса утверждения новых проектов. Однако отраслевая группа RenewableUK полагает, что предлагаемые изменения не способствуют достижению существенного прогресса в области наземной ветроэнергетики. Она высказывает опасения, что без более радикальных мер и значительного увеличения инвестиций стране будет сложно справиться с вызовами, связанными с изменением климата.

Тем не менее, представители правительства утверждают, что Великобритания уже сделала значительные шаги в развитии возобновляемых источников энергии. Они считают, что решения о строительстве береговых ветряных электростанций должны приниматься местными лидерами. Это может предоставить возможность учитывать особенности регионов и минимизировать негативные воздействия на окружающую среду.

Теперь на пути к устойчивому будущему Великобритании стоит важный выбор. Правительство должно принять решительные меры для ускорения развития возобновляемой энергетики, а также обеспечить население информацией о преимуществах и необходимости перехода на зеленые источники энергии. По мнению экспертов, только внедрение эффективных политик и наращивание инвестиций в возобновляемую энергетику помогут стране достичь своих климатических целей.