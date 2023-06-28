“Очень сложно”: Молодой муж Бабкиной заговорил о психологической травме

В последнее время о союзе народной артистки с молодым гражданским мужем ходят тревожные слухи. Запустил их Александр Васильев, который заявил, что певица якобы рассталась с Евгением Гором. Сама Надежда Бабкина предпочитает не комментировать новости о своей личной жизни.

То же самое можно сказать и о 43-летнем музыканте, который хранит молчание на фоне слухов о неурядицах в отношениях с экс-ведущей “Модного приговора”. Хотя, стоит отметить, что Евгений Гор не стремится утаивать от поклонников то, что у него на душе. Например, накануне в его микроблоге появился новый пост, в котором он заговорил о детской психологической травме.

Как оказалось, возлюбленному Надежды Бабкиной кое-что дается нелегко.

“Для меня очень сложно принимать похвалу и восхищения. Особый вид моего душевного ада – это лесть, особенно когда я ее точно чувствую”, – разоткровенничался Евгений Гор.

Он посещает психолога, от которого узнал, что его детская травма – убегать от восторженных реакций со стороны людей. А появилась она, говорит певец, потому что на него при рождении упала сильная карма, заключающаяся в особом навыке чувствовать людей.

В комментариях к посту Евгения Гора многие поклонники и знакомые написали, что теперь не будут хвалить его за успехи. Или же начнут восхищаться молча.

“Как приятно”, – отреагировал на понимание со стороны людей возлюбленный Надежды Бабкиной.