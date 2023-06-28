Невеста Максима Виторгана предпочла одиночество

Несколько лет назад известный актер Максим Виторган закрутил роман с коллегой по цеху Нино Нинидзе. Многие были уверены, что после развода с Ксенией Собчак именно с новой избранницей он наконец станет по-настоящему счастливым, и с нетерпением ждали свадьбы. Вот только узами брака пара себя связывать не спешила. А теперь сплетники и вовсе утверждают, что влюбленные расстались.

Поговаривают, якобы задержавшаяся в статусе невесты Виторгана Нинидзе решила поставить в этих отношениях жирную точку. Впрочем, разговоры о разладе появились не на пустом месте. Голубки не только перестали появляться вместе на мероприятиях, но и разъехались по разным странам. Кроме того, вместе со слухами в соцсетях актрисы начали появляться неоднозначные записи.

Пару месяцев назад Нино Нинидзе объявила, что находится в активном поиске человека, который будет разделять с ней “эстетику дебилизма”. А теперь звезда опубликовала в блоге еще одну запись, намекающую на непростую ситуацию в личной жизни. В новом ролике актриса дала понять, что предпочла одиночество и себя кому-то другому.

Нинидзе запечатлела на видео момент того, как подходит к стене, на которую наклеены белые листы с фразой “Мне так хорошо с тобой”. В конце ролика знаменитость снимает и отбрасывает в сторону последнюю бумажку. В результате слово “тобой” заменяется на “собой”. Многие восприняли новый пост актрисы как намек на то, что она теперь одинока.