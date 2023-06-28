Мнение: Курбан-байрам

Сегодня среда, но в Татарстане сегодня нерабочий выходной день. А в Чечне и сегодня, и завтра, и в пятницу – нерабочие дни. Потому что Курбан-байрам, праздник жертвоприношения. В Крыму сегодня решили не отдхать, а обьявили выходым 30 июня, третий день празднования Курбан-байрама.

Всех мусульман – с праздником!

А к немусульманам просьба быть толерантнее, и не думать, что Курбан-байрам – это дикий праздник, вся суть которого – перерезать горло барану… В конце-концов, резать баранов – это куда лучше, чем пускать в ход ножи для кровавых преступлений…

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