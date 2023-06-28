Wall Street Journal: США планируют ввести новые ограничения на поставки чипов искусственного интеллекта в Китай

Газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что администрация Джо Байдена намерена ввести ограничения на поставки американских полупроводников и оборудования для искусственного интеллекта в Китай. Также рассматривается запрет на облачные технологии, которые могут быть использованы для поддержки искусственного интеллекта.

WSJ сообщает, что этот план связан с опасениями правительства США, что Nvidia и другие производители чипов могут использовать свое оборудование в Китае для военных целей. Nvidia, AMD и Министерство торговли США пока не прокомментировали возможность введения новых ограничений.

Однако рынок уже отреагировал на эти сообщения. На внебиржевых торгах акции Nvidias упали на 4,2%, AMD – на 3,4%, а Intel – на 1,2%.