Рупор кремлевской пропаганды: Тьма впереди: куда катится война на Украине. Куда мы направляемся

Тьма впереди: куда катится война на Украине.

Куда мы направляемся

Позвольте мне переключить передачу и отойти от настоящего и поговорить о будущем, начав с того, как события на поле боя, вероятно, будут развиваться в дальнейшем. Как уже отмечалось, я верю, что Россия выиграет войну, а это означает, что в конечном итоге она захватит и аннексирует значительную украинскую территорию, оставив Украину в виде дисфункционального государства-обрубка. Если я прав, это будет тяжелым поражением для Украины и Запада.

Однако в этом исходе нет худа без добра: победа России заметно снижает угрозу ядерной войны, поскольку ядерная эскалация, скорее всего, произойдет, если украинские войска одержат победы на поле боя и пригрозят вернуть все или большую часть территорий, которые Киев уступил Москве. Российские лидеры, несомненно, серьезно задумались бы о применении ядерного оружия для спасения ситуации. Конечно, если я ошибаюсь относительно того, к чему ведет война, и украинские военные одержат верх и начнут оттеснять российские войска на восток, вероятность применения ядерного оружия значительно возрастет, что не означает, что в этом можно быть уверенным.

На чем основано мое утверждение о том, что русские, скорее всего, выиграют войну?

Война на Украине, как подчеркивается, – это война на истощение, в которой захват и удержание территории имеет второстепенное значение. Цель войны на истощение состоит в том, чтобы измотать силы другой стороны до такой степени, чтобы она либо прекратила сражение, либо была настолько ослаблена, что больше не могла защищать оспариваемую территорию.. Кто победит в войне на истощение, в значительной степени зависит от трех факторов: баланса решимости между двумя сторонами; соотношения численности населения между ними; и соотношения потерь при обмене. У русских есть решающее преимущество в численности населения и заметное преимущество в соотношении потерь; обе стороны равны по решительности.

Подумайте о балансе решимости. Как уже отмечалось, и Россия, и Украина считают, что сталкиваются с экзистенциальной угрозой, и, естественно, обе стороны полностью привержены победе в войне. Таким образом, трудно увидеть какую-либо значимую разницу в их решимости. Что касается численности населения, то перед началом войны в феврале 2022 года у России было преимущество примерно в 3,5:1. С тех пор соотношение заметно изменилось в пользу России. Около восьми миллионов украинцев покинули страну, сократив численность населения Украины. Примерно три миллиона из этих эмигрантов уехали в Россию, увеличив ее население. Кроме того, на территориях, которые сейчас контролирует Россия, проживает, вероятно, еще около четырех миллионов граждан Украины, что еще больше смещает демографический дисбаланс в пользу России. Сложение этих цифр вместе дает России преимущество примерно в 5:1 по численности населения

Наконец, существует соотношение потерь и обмена, которое было спорным вопросом с тех пор, как война началась в феврале 2022 года. Общепринятым мнением на Украине и Западе является то, что уровень потерь с обеих сторон либо примерно равен, либо что русские понесли большие потери, чем украинцы. Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заходит так далеко, что утверждает, что русские потеряли 7,5 солдат на каждого украинского солдата в битве за Бахмут. Эти утверждения неверны. Украинские войска, несомненно, понесли гораздо большие потери, чем их российские противники, по одной причине: у России гораздо больше артиллерии, чем у Украины.

В войне на истощение артиллерия является самым важным оружием на поле боя. В армии США артиллерия широко известна как “король сражений”, потому что она в основном ответственна за убийство и ранение солдат, участвующих в боевых действиях. Таким образом, баланс артиллерии имеет огромное значение в войне на истощение. Почти по всем данным, русские имеют преимущество в артиллерии где-то между 5:1 и 10:1, что ставит украинскую армию в значительно невыгодное положение на поле боя. При прочих равных условиях можно было бы ожидать, что соотношение потерь приблизительно соответствует балансу артиллерии. Следовательно, по самым скромным оценкам, соотношение потерь порядка 2:1 в пользу России.

Одним из возможных возражений против моего анализа является утверждение о том, что Россия является агрессором в этой войне, и нападающий неизменно несет гораздо большие потери, чем обороняющийся, особенно если атакующие силы участвуют в широких лобовых атаках, что, как часто говорят, является методом действий российских вооруженных сил. В конце концов, нарушитель находится на открытом месте и в движении, в то время как обороняющийся в основном сражается с фиксированных позиций, которые обеспечивают существенное прикрытие. Эта логика лежит в основе знаменитого эмпирического правила 3: 1, которое гласит, что атакующей силе для победы в битве требуется как минимум в три раза больше солдат, чем обороняющейся. Но с этой линией аргументации возникают проблемы, когда она применяется к войне на Украине.

Во-первых, не только русские инициировали наступательные кампании в ходе войны. Действительно, в прошлом году украинцы предприняли два крупных наступления, которые привели к широко объявленным победам: Харьковское наступление в сентябре 2022 года и Херсонское наступление в период с августа по ноябрь 2022 года. Хотя украинцы добились значительных территориальных завоеваний в обеих кампаниях, российская артиллерия нанесла тяжелые потери атакующим силам. Украинцы только что начали очередное крупное наступление 4 июня против российских войск, которые более многочисленны и гораздо лучше подготовлены, чем те, с которыми украинцы сражались в Харькове и Херсоне.

Во-вторых, различие между нападающими и обороняющимися в крупном сражении обычно не является черно-белым. Когда одна армия атакует другую армию, обороняющийся неизменно начинает контратаки. Другими словами, защитник переходит к нападению, а нарушитель переходит к обороне. В ходе затяжного сражения каждая сторона, скорее всего, в конечном итоге будет много атаковать и контратаковать, а также защищать фиксированные позиции. Это объясняет, почему соотношение потерь в сражениях Гражданской войны в США и Первой мировой войны часто примерно одинаково, что не в пользу армии, которая начинала с обороны. На самом деле, армия, которая наносит первый удар, иногда несет меньше потерь, чем армия-мишень. Короче говоря, оборона обычно включает в себя много нападений.

Из украинских и западных новостных сообщений ясно, что украинские войска часто проводят контратаки против российских войск. Рассмотрим этот отчет в Washington Post о боевых действиях в Бахмуте в начале этого года: “Происходит это плавное движение", – сказал украинский старший лейтенант … Атаки русских по всему фронту позволяют их войскам продвинуться на несколько сотен метров, прежде чем они будут отброшены назад несколько часов спустя. ”Трудно точно определить, где проходит линия фронта, потому что она движется, как желе", – сказал он."Учитывая огромное преимущество России в артиллерии, кажется разумным предположить, что соотношение потерь в этих украинских контратаках в пользу русских.

В–третьих, русские не прибегают – по крайней мере, не часто – к крупномасштабным фронтальным атакам, целью которых является быстрое продвижение вперед и захват территории, но которые подвергли бы атакующие силы уничтожающему огню со стороны украинских защитников. Как объяснил генерал Сергей Суровикин в октябре 2022 года, когда он командовал российскими войсками на Украине, “У нас другая стратегия… Мы щадим каждого солдата и упорно сдерживаем наступающего врага”. По сути, российские войска применили хитроумную тактику, которая снижает уровень их потерь. Их излюбленной тактикой является нанесение пробных ударов по укрепленным украинским позициям небольшими пехотными подразделениями, что заставляет украинские силы атаковать их из минометов и артиллерии. Такой ответ позволяет русским определить, где находятся украинские защитники и их артиллерия. Затем русские используют свое огромное преимущество в артиллерии, чтобы нанести удар по своим противникам. После этого группы российской пехоты снова продвигаются вперед; и когда они встречают серьезное сопротивление украинцев, они повторяют этот процесс. Эта тактика помогает объяснить, почему Россия добивается медленного прогресса в захвате удерживаемой Украиной территории.

Можно было бы подумать, что Запад может значительно снизить соотношение потерь, поставляя Украине гораздо больше артиллерийских орудий и снарядов, тем самым устраняя значительное преимущество России в этом критически важном оружии. Однако в ближайшее время этого не произойдет просто потому, что ни Соединенные Штаты, ни их союзники не располагают промышленными мощностями, необходимыми для массового производства артиллерийских орудий и снарядов для Украины. Они также не могут быстро наращивать этот потенциал.Лучшее, что может сделать Запад – по крайней мере, в течение следующего года или около того – это поддерживать существующий дисбаланс в артиллерии между Россией и Украиной, но даже это будет трудной задачей.

Украина мало что может сделать, чтобы помочь решить проблему, поскольку ее возможности по производству оружия ограничены. Она почти полностью зависит от Запада не только в отношении артиллерии, но и в отношении всех видов основных систем вооружения. Россия, с другой стороны, обладала огромными возможностями по производству оружия для участия в войне, которые были увеличены с начала боевых действий. Путин недавно сказал: “Наша оборонная промышленность с каждым днем набирает обороты. За последний год мы увеличили военное производство в 2,7 раза. Наше производство наиболее важных видов оружия выросло в десять раз и продолжает расти. Заводы работают в две или три смены, а некоторые заняты круглосуточно”. Короче говоря, учитывая печальное состояние промышленной базы Украины, она не в состоянии вести войну на истощение в одиночку. Она может сделать это только при поддержке Запада. Но даже в этом случае она обречена на поражение.

Недавно произошло событие, которое еще больше увеличивает преимущество России в огневой мощи над Украиной. В течение первого года войны российская авиация практически не влияла на то, что происходило в наземной войне, главным образом потому, что противовоздушная оборона Украины была достаточно эффективной, чтобы держать российскую авиацию подальше от большинства полей сражений. Но русские серьезно ослабили противовоздушную оборону Украины, что теперь позволяет российским военно-воздушным силам наносить удары по украинским сухопутным войскам на линии фронта или непосредственно за ней. Кроме того, Россия разработала возможность оснащать свой огромный арсенал из 500-килограммовых железных бомб комплектами наведения, которые делают их особенно смертоносными.

В целом, соотношение потерь в обозримом будущем будет по-прежнему в пользу русских, что чрезвычайно важно в войне на истощение. Кроме того, Россия находится в гораздо лучшем положении для ведения войны на истощение, поскольку ее население намного больше, чем у Украины. Единственная надежда Киева на победу в войне заключается в том, что решимость Москвы рухнет, но это маловероятно, учитывая, что российские лидеры рассматривают Запад как экзистенциальную опасность.

Перспективы заключения мирного соглашения путем переговоров

По всему миру раздается все больше голосов, призывающих все стороны украинской войны прибегнуть к дипломатии и договориться о долгосрочном мирном соглашении. Однако этого не произойдет. Существует слишком много серьезных препятствий для прекращения войны в ближайшее время, не говоря уже о заключении сделки, которая приведет к прочному миру. Наилучший возможный исход – это замороженный конфликт, когда обе стороны продолжают искать возможности ослабить другую сторону и где постоянно существует опасность возобновления боевых действий.

На самом общем уровне мир невозможен, потому что каждая сторона рассматривает другую как смертельную угрозу, которую необходимо победить на поле боя. В этих обстоятельствах вряд ли есть место для компромисса с другой стороной. Есть также два конкретных спорных момента между воюющими сторонами, которые являются неразрешимыми. Один из них касается территории, в то время как другой касается украинского нейтралитета.45 Почти все украинцы глубоко привержены возвращению всей своей утраченной территории, включая Крым. Кто может их винить? Но Россия официально аннексировала Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье и твердо намерена сохранить эту территорию. На самом деле, есть основания полагать, что Москва аннексирует больше украинской территории, если сможет.

Другой гордиев узел касается отношений Украины с Западом. По понятным причинам Украина хочет получить гарантии безопасности после окончания войны, которые может предоставить только Запад. Это означает либо де-факто, либо де-юре членство в НАТО, поскольку никакие другие страны не могут защитить Украину. Однако практически все российские лидеры требуют нейтральной Украины, что означает отсутствие военных связей с Западом и, следовательно, отсутствие зонта безопасности для Киева. Нет никакого способа выровнять этот круг.

Есть еще два препятствия на пути к миру: национализм, который сейчас превратился в гипернационализм, и полное отсутствие доверия с российской стороны.

Национализм был мощной силой в Украине на протяжении более ста лет, и антагонизм по отношению к России долгое время был одним из его основных элементов. Вспышка нынешнего конфликта 22 февраля 2014 года подпитала эту враждебность, побудив украинский парламент на следующий день принять законопроект, ограничивающий использование русского и других языков меньшинств, шаг, который способствовал ускорению гражданской войны на Донбассе. Аннексия Крыма Россией вскоре после этого усугубила и без того плохую ситуацию. Вопреки общепринятому мнению на Западе, Путин понимал, что Украина является отдельной от России нацией и что конфликт между этническими русскими и русскоязычными, проживающими на Донбассе, и украинским правительством был связан исключительно с “национальным вопросом”.

Российское вторжение в Украину, которое непосредственно натравливает две страны друг на друга в затяжной и кровопролитной войне, превратило этот национализм в гипернационализм с обеих сторон. Презрение и ненависть к “другим” переполняют российское и украинское общество, что создает мощные стимулы для устранения этой угрозы – при необходимости с применением насилия. Примеров предостаточно. Известный киевский еженедельник утверждает, что известные российские авторы, такие как Михаил Лермонтов, Федор Достоевский, Лев Толстой и Борис Пастернак, являются “убийцами, мародерами, невеждами”. Русская культура, по словам известного украинского писателя, представляет собой “варварство, убийства и разрушение…. Такова судьба культуры врага”.

Как и следовало ожидать, украинское правительство занимается “дерусификацией” или “деколонизацией”, которая включает в себя очистку библиотек от книг российских авторов, переименование улиц, названия которых связаны с Россией, снос статуй таких деятелей, как Екатерина Великая, запрет русской музыки, выпущенной после 1991 года, разрыв связей между украинским и русским народами. Православной церкви и Русской православной церкви, а также сведение к минимуму использования русского языка. Возможно, отношение Украины к России лучше всего подытожено кратким комментарием Зеленского: “Мы не простим. Мы не забудем”.

Обращаясь к российской стороне конфликта, Анатоль Ливен сообщает, что “каждый день по российскому телевидению вы можете видеть наполненные ненавистью этнические оскорбления в адрес украинцев”. Неудивительно, что русские работают над русификацией и стиранием украинской культуры на территориях, аннексированных Москвой. Эти меры включают выдачу российских паспортов, изменение учебных программ в школах, замену украинской гривны российским рублем, нацеливание на библиотеки и музеи, а также переименование населенных пунктов. Бахмут, например, теперь Артемовск, и украинский язык больше не преподается в школах Донецкой области. По-видимому, русские тоже не простят и не забудут.

Рост гипернационализма предсказуем в военное время не только потому, что правительства в значительной степени полагаются на национализм, чтобы мотивировать своих людей поддерживать свою страну до конца, но и потому, что смерть и разрушения, которые сопровождают войны – особенно затяжные войны – подталкивают каждую сторону к дегуманизации и ненависти к другой. В случае с Украиной ожесточенный конфликт по поводу национальной идентичности подливает масла в огонь.

Гипернационализм, естественно, затрудняет сотрудничество каждой стороны с другой и дает России повод для захвата территории, населенной этническими русскими и русскоговорящими. Предположительно, многие из них предпочли бы жить под контролем России, учитывая враждебное отношение украинского правительства ко всему русскому. В процессе аннексии этих земель русские, вероятно, изгонят большое количество этнических украинцев, главным образом из-за страха, что они восстанут против российского правления, если останутся. Эти события еще больше разожгут ненависть между русскими и украинцами, сделав компромисс по поводу территории практически невозможным.

Есть последняя причина, по которой долгосрочное мирное соглашение неосуществимо. Российские лидеры не доверяют ни Украине, ни Западу в том, что они могут вести переговоры добросовестно, что не означает, что украинские и западные лидеры доверяют своим российским коллегам. Недостаток доверия очевиден со всех сторон, но особенно остро он ощущается со стороны Москвы из-за недавних событий.

Источником проблемы является то, что произошло на переговорах по Минскому соглашению 2015 года, которое стало основой для прекращения конфликта на Донбассе. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель сыграли центральную роль в разработке этой структуры, хотя они активно консультировались как с Путиным, так и с президентом Украины Петром Порошенко. Эти четыре человека также были ключевыми участниками последующих переговоров. Нет никаких сомнений в том, что Путин был привержен тому, чтобы заставить Минск работать. Но Олланд, Меркель и Порошенко – а также Зеленский – все ясно дали понять, что они не были заинтересованы в выполнении Минских соглашений, а вместо этого рассматривали это как возможность выиграть время для Украины, чтобы нарастить свои вооруженные силы, чтобы она могла справиться с восстанием в Донбассе. Как Меркель сказала Die Zeit, это была “попытка дать Украине время… стать сильнее”. Аналогичным образом Порошенко сказал: “Нашей целью было, во—первых, остановить угрозу или, по крайней мере, отсрочить войну – обеспечить себе восемь лет для восстановления экономического роста и создания мощных вооруженных сил.”

Вскоре после интервью Меркель Die Zeit в декабре 2022 года Путин заявил на пресс-конференции: “Я думал, что другие участники этого соглашения были, по крайней мере, честны, но нет, оказывается, они тоже лгали нам и хотели только накачать Украину оружием и подготовить ее к военному конфликту.” Далее он сказал, что из-за того, что Запад одурачил его, он упустил возможность решить украинскую проблему при более благоприятных для России обстоятельствах: “По-видимому, мы слишком поздно сориентировались, честно говоря. Возможно, нам следовало начать все это [военную операцию] раньше, но мы просто надеялись, что сможем решить это в рамках Минских соглашений”. Затем он дал понять, что двуличие Запада осложнит будущие переговоры: “Доверие уже почти на нуле, но после таких заявлений как мы вообще можем вести переговоры? О чем? Можем ли мы заключать какие-либо соглашения с кем-либо и где гарантии?

Подводя итог, вряд ли есть какой-либо шанс, что война на Украине закончится значимым мирным урегулированием. Вместо этого война, скорее всего, затянется еще как минимум на год и в конечном итоге превратится в замороженный конфликт, который может снова перерасти в перестрелку.

Последствия.

Отсутствие жизнеспособного мирного соглашения будет иметь целый ряд ужасных последствий. Отношения между Россией и Западом, например, вероятно, останутся глубоко враждебными и опасными в обозримом будущем. Каждая сторона будет продолжать демонизировать другую, усердно работая над тем, чтобы максимально увеличить количество боли и неприятностей, которые она причиняет своему сопернику. Такая ситуация, безусловно, сохранится, если боевые действия продолжатся; но даже если война превратится в замороженный конфликт, уровень враждебности между двумя сторонами вряд ли сильно изменится.

Москва будет стремиться использовать существующие разногласия между европейскими странами, одновременно работая над ослаблением трансатлантических отношений, а также ключевых европейских институтов, таких как ЕС и НАТО. Учитывая ущерб, который война нанесла экономике Европы и продолжает наносить, учитывая растущее разочарование в Европе перспективой нескончаемой войны на Украине, а также учитывая разногласия между Европой и Соединенными Штатами относительно торговли с Китаем, российским лидерам следует найти благодатную почву для создания проблем в регионе. Это вмешательство, естественно, усилит русофобию в Европе и Соединенных Штатах, усугубив плохую ситуацию.

Запад, со своей стороны, сохранит санкции в отношении Москвы и сведет экономические отношения между двумя сторонами к минимуму, и все это с целью нанести ущерб российской экономике. Более того, она, несомненно, будет сотрудничать с Украиной, чтобы способствовать разжиганию мятежей на территориях, отнятых Россией у Украины. В то же время Соединенные Штаты и их союзники продолжат проводить жесткую политику сдерживания в отношении России, которая, по мнению многих, будет усилена вступлением Финляндии и Швеции в НАТО и развертыванием значительных сил НАТО в Восточной Европе. Конечно, Запад сохранит приверженность объединению Грузии и Украины. в НАТО, даже если это вряд ли произойдет. Наконец, американская и европейская элиты, несомненно, сохранят свой энтузиазм по содействию смене режима в Москве и привлечению Путина к суду за действия России на Украине.

Отношения между Россией и Западом не только останутся отравленными в будущем, но и будут опасными, поскольку постоянно будет существовать возможность ядерной эскалации или войны великих держав между Россией и Соединенными Штатами.

Разрушение Украины

Украина испытывала серьезные экономические и демографические проблемы до начала войны в прошлом году. Разрушения, нанесенные Украине после российского вторжения, ужасны. Анализируя события первого года войны, Всемирный банк заявляет, что вторжение “нанесло невообразимый ущерб народу Украины и экономике страны, при этом активность сократилась на ошеломляющие 29,2 процента в 2022 году”. Неудивительно, что Киев нуждается в массовых вливаниях иностранной помощи только для того, чтобы поддерживать работу правительства, не говоря уже о том, чтобы вести войну. Кроме того, по оценкам Всемирного банка, ущерб превышает 135 миллиардов долларов и что для восстановления Украины потребуется примерно 411 миллиардов долларов. Бедность, сообщается в нем, “увеличилась с 5,5 процента в 2021 году до 24,1 процента в 2022 году, что ввергло в бедность еще 7,1 миллиона человек и свело на нет 15-летний прогресс”. 62 города были разрушены, примерно 8 миллионов украинцев покинули страну, и около 7 миллионов являются внутренне перемещенными лицами. Организация Объединенных Наций подтвердила гибель 8490 гражданских лиц, хотя и считает, что фактическое число “значительно выше”. И, несомненно, Украина понесла значительно более 100 000 потерь на поле боя.

Будущее Украины выглядит крайне мрачным. Война не имеет никаких признаков окончания в ближайшее время, что означает еще большее разрушение инфраструктуры и жилья, еще большее разрушение поселков, еще больше смертей среди гражданского населения и военных и еще больший ущерб экономике. И Украина, вероятно, не только потеряет еще больше территории из-за России, но, по данным Европейской комиссии, “война поставила Украину на путь необратимого демографического спада”. Что еще хуже, русские будут работать сверхурочно, чтобы сохранить Украину экономически слабой и политически нестабильной. Продолжающийся конфликт также, вероятно, подпитывает коррупцию, которая уже давно является острой проблемой, и еще больше укрепляет экстремистские группировки в Украине. Трудно представить, что Киев когда-либо будет соответствовать критериям, необходимым для вступления либо в ЕС, либо в НАТО.

Политика США в отношении Китая.

Война на Украине препятствует усилиям США по сдерживанию Китая, что имеет первостепенное значение для американской безопасности, поскольку Китай является равным конкурентом, в то время как Россия – нет. Действительно, логика баланса сил говорит о том, что Соединенные Штаты должны объединиться с Россией против Китая и направить все силы в Восточную Азию. Вместо этого война на Украине сблизила Пекин и Москву, одновременно предоставив Китаю мощный стимул убедиться в том, что Россия не потерпит поражения, а Соединенные Штаты останутся связанными в Европе, препятствуя их усилиям по развороту в Восточную Азию.

Вывод

К настоящему времени должно быть очевидно, что война на Украине – это огромная катастрофа, которая вряд ли закончится в ближайшее время, а когда это произойдет, результатом не будет прочного мира. Следует сказать несколько слов о том, как Запад оказался в этой ужасной ситуации.

Общепринятое мнение о происхождении войны заключается в том, что Путин предпринял неспровоцированную атаку 24 февраля 2022 года, которая была продиктована его грандиозным планом создания великой России. Говорят, что Украина была первой страной, которую он намеревался завоевать и аннексировать, но не последней. Как я уже неоднократно говорил, нет никаких доказательств в поддержку этой линии аргументации, и действительно, есть значительные доказательства, которые прямо ей противоречат. Хотя нет никаких сомнений в том, что Россия вторглась на Украину, конечной причиной войны было решение Запада – и здесь мы говорим главным образом о Соединенные Штаты – превратить Украину в западный оплот на границе с Россией. Ключевым элементом этой стратегии было вступление Украины в НАТО, шаг, который не только Путин, но и весь российский внешнеполитический истеблишмент рассматривал как экзистенциальную угрозу, которую необходимо было устранить.

Часто забывается, что многие американские и европейские политики и стратеги с самого начала выступали против расширения НАТО, потому что понимали, что русские воспримут это как угрозу и что такая политика в конечном итоге приведет к катастрофе. В список противников входят Джордж Кеннан, министр обороны при президенте Клинтоне Уильям Перри и его председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Шаликашвили, Пол Нитце, Роберт Гейтс, Роберт Макнамара, Ричард Пайпс и Джек Мэтлок, и это лишь некоторые из них. На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года и президент Франции Николя Саркози, и канцлер Германии Ангела Меркель выступили против президента Джорджа У. План Буша по вступлению Украины в Североатлантический союз. Позже Меркель заявила, что ее оппозиция была основана на ее убеждении, что Путин истолкует это как “объявление войны”.

Конечно, противники расширения НАТО были правы, но они проиграли битву, и НАТО двинулось на восток, что в конечном итоге спровоцировало русских начать превентивную войну. Если бы Соединенные Штаты и их союзники не предприняли шагов по вступлению Украины в НАТО в апреле 2008 года, или если бы они были готовы учесть интересы Москвы в области безопасности после того, как в феврале 2014 года разразился украинский кризис, вероятно, сегодня на Украине не было бы войны, и ее границы выглядели бы так, как они выглядели, когда она получила свою независимость. независимость в 1991 году. Запад допустил колоссальную ошибку, за которую он и многие другие еще не закончили расплачиваться.

(с) Джон Миршаймер

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