Скандалы: «Хотели насладиться морем, а в итоге нюхали дым сигарет и смотрели на пузатых мужчин»

О проблемном поведении соотечественников на отдыхе

Читательница из Москвы на анонимных условиях рассказала о своих негативных впечатлениях после поездки с детьми на море. По мнению женщины, многие соотечественники вели себя эгоистично по отношению к другим отдыхающим.

На отдых с детьми

Недавно мы с детьми вернулись с побережья Черного моря. На российском море я не была очень давно – лет десять точно. Помню, как в детстве ездила сюда с родителями и всегда была в восторге. В этом году решила свозить своих дочерей 11 и 9 лет.

В целом нам все понравилось, но отдых сильно омрачали выходки других отдыхающих. Это как ложка дегтя в бочке меда – один человек мог испортить настроение всем окружающим. Такие люди не имеют ни совести, ни чести, одни сплошной эгоизм и бескультурье.

Музыкальные колонки

Последние годы я замечаю отвратительную тенденцию – многие россияне приходят в общественные места с орущими портативными музыкальными колонками. У кого нет колонки, включают телефоны.

На просьбу «Выключите, пожалуйста, громкую музыку» человек в столовой, кафе, на пляже может ответить «Я отдыхаю! Имею право!» По их разумению, остальные в отдыхе и тишине не нуждаются. А если мы не хотим это слушать? А им плевать. И наушники надевать они не собираются.

После пляжа пошли с дочерями обедать в уличное кафе, заказали рыбу и салат. Только начали есть, как за соседним столиком два взрослых краснощеких (от изобилия пива) мужчины на полную громкость включили колонку.

Одна из посетительниц вежливо попросила выключить, но разговаривать с пьяными «быками», смотрящими исподлобья, не было никакого прока. Один из них достал сигарету и закурил. Мы тут же ощутили запах табака… Я совершенно неконфликтный человек, мы забрали еду в пакет и ушли.

Получается, что посетители, пьющие одно пиво за столиком, выживают людей, которые пришли пообедать.

Курение

Курение в общественных местах – очень больная тема. Вроде бы и запрещено, но разве это как-то меняет ситуацию?

Огромное количество людей курит на пляжах, в уличных кафе, во время прогулок вдоль набережной… Разумеется, этим дышат окружающие, в том числе и дети.

После купания я намазывала дочек солнцезащитным кремом. Рядом с нами закурила немолодая женщина с накачанными губами и огромными (почти до бровей) наращенными ресницами. Я не выдержала и очень тактично попросила не курить, так как этим дышат дети. Соседка по лежаку ядовито отреагировала: «А вы тут своим кремом воняете, мне тоже неприятно».

В разговор вмешался отец девочки, с которой играли мои дочери. Мужчина в грубой форме попросил не курить, а она в грубой форме ответила, что не интересуется его мнением. Однако больше не курила.

Считаю ключевым в этой истории то, что я сама курю. Но никогда не делаю это в присутствии других людей.

Голые и волосатые торсы в кафе и столовых

Я не святая и не ожидаю увидеть вокруг себя святых. Но все же мне как-то удается соблюдать моральные нормы. Почему-то это не удается пузатым и волосатым мужчинам, не способным носить на отдыхе футболки. Таких мы видели часто.

Мы с девочками ели мороженое, когда в кафе с кондиционером зашел мужчина с одних трусах. Старшая дочь Алиса округлила глаза. Раньше мои дети такого не видели.

Посетитель с огромным пивным пузом и волосатой грудью разместился за столиком рядом с нами. Я невооруженным глазом могла наблюдать его анатомию, а также капли пота, «застрявшие» в черных густых волосах на груди. И его обслужили…

А вот в столовой одного такого посетителя отказались обслуживать, попросили сначала одеться. Это приятно.

Также за столиками уличных кафе мы пару раз видели женщин в одних купальниках. И поверьте, это были далеко не фитоняшки с эстетичными фигурами.

Удивительное дело – наше общество гонит из общественных мест кормящих младенцев мам, а полураздетых мужиков часто обслуживают!

Косметика и парфюм

Если многие мужчины в основном не утруждают себя надеть хотя бы футболку, то большинство женщин стараются изо всех сил. Платья, каблуки, завитые локоны, макияж, парфюм…

Честно говоря, я думала, что привычка наносить макияж на пляж осталась далеко в прошлом, однако она до сих пор живет. Тональный крем толщиной с палец, густо накрашенные ресницы (или приклеенные?), яркие тени. Все это под солнечными лучами выглядит неестественно. Однако меня уж точно не касается. Единственная претензия к красавицам – использование парфюма.

В первый день своего отдыха мы поднялись с детьми рано утром и поехали на пляж. Утренняя вода пахла божественно! Дышать морем для меня отдельное удовольствие. И тут на берегу появляется пышная женщина, по мере приближения я ощущаю запах ее парфюма. Дело даже не в том, что парфюм был ужасен, а в том, что это обонятельное насилие!

Все последующие дни на пляже поблизости оказывалась хотя бы одна посетительница, которая перед выходом на улицу решила «вкусно» пахнуть.

Палатка из фольги

Не на всех пляжах можно арендовать лежаки и зонтики. Да и цены на них кусаются, поэтому некоторые люди пользовались мини-палатками, чтобы укрыться от солнца.

В последний день нашего отдыха на пляже появился мужчина, который обклеил свою мини-палатку материалом, похожим на фольгу, – он отражал солнце, отчего в глазах возникала резь. Мы услышали, что он приехал надолго.

Как хорошо, что на следующий день мы уезжали.

Оригинал материала: “Газета.ру”