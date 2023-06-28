 

“Помогите!”: оскаливший зубы зверь бросился на Газманова

28.06.2023, 13:53, Новости дня
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Многие поклонники узнают о жизни семьи Олега Газманова благодаря социальным сетям его супруги. Жена артиста активно ведет свой блог, где не только делится свежими кадрами, но и рассказывает о личном. Сегодня Марина Газманова снова вышла на связь с поклонниками с новым контентом.

Сначала супруга певца показала меню рационов питания Юлии Высоцкой и похвасталась блюдами, которые съела на завтрак. Затем Газманова порассуждала о питании и дала подписчикам несколько советов. А после серьезная тема неожиданно сменилась шуточным роликом.

Марина Газманова показала веселые семейные кадры, на которых запечатлела игру своего мужа с их маленьким четвероногим любимцем – псом породы мальтипу по кличке Симба. “Вот кому не нужны подсчеты калорий, но это на первый взгляд…” – подписала видео жена Олега Газманова.

На камеру попал момент, как артист в шутку убегает от собачки на балконе, а затем гонится за ней. В какое-то мгновение пес настолько разыгрался, что оскалил зубы и бросился на хозяина. Питомец догонял певца, рыча и звонко лая, а Марина Газманова в этот момент смеялась за кадром. “Помогите!” – подыгрывал грозному любимцу Олег Газманов.

Впрочем, видеть артиста таким жизнерадостным поклонникам не в новинку. Прежде супруга уже не раз показывала певца в подобные моменты, когда он подшучивал и развлекался в семейной обстановке.


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