 

“Не все в этой жизни покупается”: психолог объяснил причины неудачи Маркл и принца Гарри в Голливуде

28.06.2023, 13:53, Новости дня
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Совсем недавно стало известно о том, что фильм “Гарри и Меган”, который был снят для киносервиса Netflix, провалился. То же случилось и с подкастом Меган Маркл для музыкального сервиса Spotify: продюсеры оказались им недовольны, а Меган принимала в его создании слишком мало участия.

Казалось бы, голливудская актриса и член королевской семьи Великобритании должны были стать желанными участниками любой кампании. Однако, все оказалась совершенно не так. Что же испортило триумф пары? Эксклюзивно для Пятого канала психолог Александр Невеев объяснил причины неудачи Меган Маркл и принца Гарри в Голливуде.

Во-первых, подчеркнул эксперт, сегодняшние американские герои – выходцы из народа, с которыми каждый член общества и каждый поклонник может себя отождествить. А как представить себя на месте монаршей особы?! Принятия принца Гарри не произошло еще и потому, что он получил многие блага лишь по факту своего рождения, а вовсе не потому, что тяжело работал каждый день.

Во-вторых, Меган Маркл и принц Гарри, обложившись жалостливыми историями, были уверены, что СМИ у их ног и уже, должно быть, предвкушали солидные гонорары за откровенность о притеснениях со стороны БКС. Но, увы, притворные стенания не заинтересовали никого.

Даже обладая большими накоплениями недостаточно, уверяет психолог, купить себе съемки в кино по комплиментарному сценарию. Фальшь все равно будет чувствоваться даже через экран.

“Они просто наивные люди, которые не понимают, что не все в этой жизни покупается за деньги, не все зависит от высокого статуса, в реальности нужен талант”, – распек психолог Меган Маркл и принца Гарри.


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