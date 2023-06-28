Каков он, житель Энцелада? Таких гостей Земле не надо!

Исследователи считают, что отыскали недостающий ингредиент для инопланетной жизни на ледяном океаническом спутнике планеты Сатурн. Само собой, новость подхватили все СМИ, попутно запугав читателей обликом тамошних «жителей». С одной оговоркой — если бы их на том Энцеладе когда-нибудь нашли.

А ведь эта луна и до нынешнего открытия считалась пригодной для жизни, поскольку содержала пять из шести элементов, необходимых для обитания живых существ. А теперь «Кассини» обнаружил еще и фосфаты, порадовав этим сторонников срочных поисков внеземной жизни. Дескать, раз среди данных космического аппарата нашелся фосфор, значит, и инопланетяне не за горами.

Франк Постберг, руководитель отдела планетарных наук и дистанционного зондирования в Свободном университете Берлина, и его коллеги в начале этого месяца опубликовали сообщения о своих исследованиях в Nature, уточнив, что необходимый для жизни элемент был найден в воде, без которой никакой фосфор не создаст живые существа. Но при этом ликующий ученый уточняет:

«Мы все еще не знаем наверняка, существует ли инопланетная жизнь на Энцеладе, но это открытие делает ледяную луну главным кандидатом. Мы нашли, вероятно, самое пригодное для жизни место за пределами Земли — Энцелад, но мы до сих пор не знаем, действительно ли жизнь использовала эту возможность и развилась там».

И тут, видимо, чтобы подогреть интерес читателей, к реальной новости об открытии СМИ цепляют домыслы, то бишь предсказания специалистов из Оксфордского университета, опубликовавших шесть лет назад в Международном журнале астробиологии свое исследование о том, как могут выглядеть инопланетяне. Сэм Левин, бывший научный сотрудник Оксфорда заявил:

«Мы утверждали, что с помощью эволюционной теории можно сделать все эти предсказания о жизни на других планетах еще до того, как мы их обнаружим».

По его словам, жизнь на Энцеладе могла развиваться иначе, чем на Земле, но эволюционная биология может найти решение:

Дарвин, например, создал свою теорию эволюции, ничего не зная о ДНК или биохимии жизни. Есть только один способ получить сложную жизнь, и это — эволюция путем естественных процессов. Текстура, цвет и типы органов чувств могут быть более дикими, чем фантазии наших лучших дизайнеров декораций фантастических фильмов, но есть аспекты в конструкции и функции организма, которые будут очень знакомы. Эти существа будут спроектированы так, чтобы максимизировать свою приспособленность. Какими бы причудливыми ни были «шутки природы» на Энцеладе, они будут стремиться родить больше детей».

Однако любая форма жизни на Энцеладе будет развиваться при совершенно других экологических критериях и, скорее всего, в полной темноте. Правда, это не помешает любопытным землянам заняться изучением инопланетных обитателей. Флаг им в руки, только домой их лучше не притаскивать!

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk

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