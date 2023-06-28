Низкий пучок с бусинами и боковая коса: прически-пятиминутки, когда нет времени на сборы

Вам так трудно встать с постели по утрам, что вы едва успеваете собраться? Вы просто быстро одеваетесь, перекусываете на ходу и не находите времени на укладку волос? К счастью, есть красивые прически, на создание которых уйдет буквально пять минут.

Низкая “мальвинка”

Разделите локоны на пробор от уха до уха. Верхние прядки заведите назад и зафиксируйте заколкой.

Пляжные волны

Сплетите волосы в 4-5 косичек. От корней до кончиков пройдитесь горячим утюжком по всем косам. Когда расплетете их, то увидите пляжные волны. Этот способ проще и быстрее, чем подкручивать по одной прядке.

“Рыбий хвост”

Одна из разновидностей косичек — “рыбий хвост”. Если набьете руку, то сможете делать такую прическу за две минуты. Для оригинальности сплетите косу не сзади, а сбоку, чтобы сделать образ более игривым.

Косынка или платок

Сплетите волосы в хвост или в косичку и просто украсьте косынкой или платком. Повяжите аксессуар ближе к корням, чтобы его концы оставались свободными и ниспадали вниз.

Нижний скрученный пучок

Свяжите волосы сзади в хвост так, чтобы между головой и резинкой было несколько сантиметров. После этого разделите локоны и завернуть внутрь, чтобы создать эффект завитка. Повторите это еще раз (если у вас очень длинные волосы), затем закрепите остальные волосы заколкой, чтобы более длинные пряди не торчали внизу.

С ленточкой

Милый и романтичный образ получается с использованием ленточки в качестве украшения для прически. Вы можете собрать волосы в косу, пучок или хвост. Но обязательно зафиксируйте локоны ленточкой: завяжите ее бантиком, чтобы получился симпатичный и воздушный образ.

Высокий пучок

Сделайте высокий конский хвост. Ниспадающие локоны оберните вокруг резинки для волос по часовой стрелке. Кончики зафиксируйте невидимками.

Ободок

Вы можете сделать высокий или низкий пучок, после чего украсить голову симпатичным ободком. Благодаря такому аксессуару прическа преобразится. Кстати, вы также можете повязать вокруг головы бандану или платок.

Пучок из косичек

Не волнуйтесь, эту прическу сделать намного проще, чем вы думаете. Заплетите две косички из волос, обрамляющих лицо по бокам. Теперь из всех волос и косичек начинайте плести косу сзади. Затем сформируйте пучок и закрепите заколкой.

Заколка с жемчугом

С помощью простого аксессуара для волос с жемчугом даже самый простой пучок можно сделать шикарным и элегантным. Попробуйте добавить такую заколку — и вы увидите, как прическа сразу преобразится.