«Вызвали на педсовет и отчитывали за то, что ребёнок не сменил пол» – семья эмигрантов рассказала, как в нидерландских школах продвигают извращения

Нидерландские школы поставили развращение детей на поток – об этом нашему изданию рассказала семья эмигрантов, живущих в Утрехте.

Местные власти ставят минимальные показатели для каждого учебного заведения по половой трансформации детей, а за их невыполнение урезают финансирование. Описанные события имеют место в Утрехтской МБОУ СОШ №46, но фактически подобный беспредел творится во всех голландских средних школах.

– Вызвали на педсовет в мае. Мы подумали, что это из-за оценок, однако оказалось, что оценки там уже никого не волнуют, – рассказывает глава семейства Валентина Н. – Перед всей школой нидерландские завучи нас отчитывали за то, что ребёнок не сменил пол до сих пор. То, что он не хочет, их не волнует, у них план, а мы им портим показатели.

Женщина вспомнила, что ещё зимой у ребёнка в дневнике появилась размашистая надпись на иностранном (как выяснилось, голландском) языке красными чернилами. Стали переводить – оказалось, что школа просит сдать 20 гульденов на смену пола. Тогда родители подумали, что вместо старого рваного линолеума наконец хотят уложить паркет, однако на самом деле детей повезли в клинику гендерной трансформации.

– Слава богу, что мы не сдавали деньги, – говорит она. – А у капиталистов с этим строго, не заплатил – не поехал. Что характерно, те дети-голландцы, кто поехал – они рассказывали, что перед тем, как сесть в автобус, всех заставили сдать православные крестики. И больше они их не увидели. Вот так.

После отказа от смены пола сына Валентины, по её словам, начали «прессовать» – сначала он принёс тройку по ОБЖ, а затем учитель по черчению отказался принимать у него контрольную работу, мотивируя это тем, что он «не ведёт дел с теми, кто саботирует работу всей школы». Как выяснилось позже, из-за недостаточного числа трансгендерных переходов утрехтский ГорОНО не выделил школе денег на покупку гвоздей и дети не смогли сделать скворечники.

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