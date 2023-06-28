 

Лукашенко: Разговаривали минут 30 на матерном языке

28.06.2023, 13:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Александр Лукашенко рассказал о своем миротворчестве и получил в подарок маленькую бомбу.


Фото: president.gov.by

Утром 27 июня Александр Лукашенко вручал генеральские погоны. Телеграм-канал его пресс-службы многозначительно анонсировал, что мероприятие пройдет в расширенном составе, с журналистами и политологами, и все получат ответы на те самые вопросы, которые витают в воздухе и обществе. Накануне «в воздухе и обществе» уже начали появляться страшные истории про танки Пригожина, которые уже идут по белорусским дорогам, и вырубаемые леса для строительства многочисленных полевых лагерей, чтобы разместить многие тысячи вагнеровцев. Но Лукашенко, как обычно, заговорил совершенно о другом.

Он говорил о расширении НАТО и наращивании военного потенциала прямо у белорусских границ. О том, что Запад пытается взорвать ситуацию и посеять смуту, чтобы уничтожить Россию и Беларусь. Что если РФ будет уничтожена, то Беларусь окажется погребенной под обломками и, вообще, отечество у белорусов и россиян одно и то же, общее. Что если бы в РФ началась смута, то этим непременно воспользовался бы Запад.

И ничего, ни одного нового слова о том, что, собственно, произошло в России, какова его личная роль и что будет дальше в связи с туманными обещаниями российского руководства вагнеровцам по поводу того, что они могут уйти в Беларусь.

По поводу субботних событий он, правда, высказался:

ЦИТАТААлександр Лукашенко:

«Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев».

Кто этот второй человек, воевавший на фронте, он не уточнил.

Просто это обычная речь Лукашенко, из которой вычленить хоть пару слов правды — непосильная задача.

Он с удовольствием рассказывал:

  • как дозвонился до Пригожина и они разговаривали на матерном языке.

  • Как Пригожин делился по телефону сокровенным — мол, на фронте лучше.

  • Как обещал не проливать кровь, а взамен Лукашенко обещал, что остановившуюся колонну никто не будет «мочить».

  • Как обещал принять, если что, Пригожина в Беларуси.

  • Как кривился от отвращения Александр Бортников, когда Лукашенко предупредил, что тому может позвонить Пригожин.

  • Как развернувшиеся колонны уехали в свои полевые лагеря.

    • О самом Владимире Путине и о содержании их разговоров Александр Лукашенко предпочел молчать — разве что повторил уже известную историю, как предложил себя Путину в качестве посредника и потом весь день вел напряженные переговоры. И больше никаких подробностей. Зато с удовольствием пустился в фантазии о белорусах, воюющих в полку Калиновского (белорусский полк в составе ВСУ):

    «Насколько обезумели так называемые калиновцы. Их же на фронт загнали, воюют. А тут услышали: в Беларуси чуть ли не революция. Рванули оттуда, а заградотряды: «Назад, ребята, не вовремя».

    И, конечно, не преминул вспомнить «беглых», которые «засуетились, но фальстарт произошел».

    К сожалению, насчет суеты — в его словах есть некоторая печальная для белорусов правда. Точнее, он-то как раз говорил о другом — о том, что «беглые успели опубликовать очередные призывы и планы, мол, тоже готовы реализовывать очередной сценарий вооруженного мятежа». Но в действительности то, что Лукашенко цитировал как угрозу устрашающих «беглых» (обычно в этих случаях он еще любит рассказывать про тренировочные лагеря в Грузии или Польше, где боевики для белорусской революции готовятся), оказалось пшиком. Увы, критическая для Путина и Лукашенко ситуация показала,

    что никакого плана у многочисленных штабов, офисов, кабинетов и координационных советов за границами Беларуси нет.

    В субботу, когда вагнеровцы двигались в сторону Москвы, когда бизнес-джеты, увозящие из Москвы своих хозяев, едва не устроили в небе пробки и ситуация могла развернуться в любую сторону, растерянностью властей не воспользовался никто. Офис Светланы Тихановской в тот день выпустил заявление о создании «оперативно-ситуационного штаба». (Дальше штаб должен создать комитет, комитет создать комиссию, комиссия разделить штаб на департаменты и назначить ответственных за направления — и так далее.) А еще появилось видео бывшего минского ресторатора Вадима Прокопьева, который стал известным летом 2020 года, когда записал несколько очень эффектных видео с запоминающимися оборотами вроде «когда Лукашенко уйдет, в стране закончится шампанское». Потом Вадим исчез из информационного пространства, а в субботу внезапно появился с новым видео и сообщил, что вот-вот к белорусам обратится человек из окружения Лукашенко с частью силовиков, перешедших на сторону народа, и попросит о помощи — дескать, это и будет сигналом к восстанию.

    Три года живущие на выжженной репрессиями земле белорусы, готовые поверить во что угодно и в кого угодно, только бы это была надежда на перемены, в этом случае не удержались от громкого хохота в соцсетях.

    Как и создание в Вильнюсе «оперативно-ситуационного штаба». Увы, у эмигрантских структур, называющих себя офисами и кабинетами, никаких внятных планов действий на случай, если ситуация в Беларуси начнет меняться (не важно, каким образом и под воздействием каких факторов), нет. И это лишний раз доказывает, что белорусы внутри страны могут рассчитывать только на себя, а не на диаспоры и даже не на полк Калиновского.

    А еще Александр Лукашенко сказал, что охранять тактическое ядерное оружие, завезенное из России, вагнеровцам не доверит, поскольку уже есть кому его охранять, и что никакие лагеря для них никто не строит. Хотя, если что, с размещением поможет. Но многие, сказал Лукашенко, заключат контракт с Министерством обороны, а многие и вовсе уедут домой: «Молодец Путин, вчера сказал: «Если кто-то не хочет контракт заключать, воевать там и прочее — хорошо, вы свое отвоевали».

    «Молодец Путин» — это небольшое, микроскопическое, но все-таки изменение стилистики. Как будто участие Лукашенко в переговорах (белорусские пропагандисты теперь называют его не иначе как величайшим миротворцем нашего времени) сдвинуло его на более высокую жердочку,

    и теперь он может себе позволить снисходительно похваливать союзника уже не как проситель скидок на газ, а как спаситель. Это немного меняет конфигурацию их отношений, но сразу возникает вопрос, не отомстит ли Владимир Путин.

    Впрочем, Лукашенко теперь защищен со всех сторон: после вручения генеральских погон и своих охотничьих рассказов о Пригожине он встретился с министром обороны Виктором Хрениным, и Хренин преподнес ему в подарок миниатюрную копию первой советской атомной бомбы. Теперь, наконец, можно быть спокойными — и за Лукашенко, и за Пригожина. Бомба, конечно, игрушечная, зато выглядит как настоящая.

    Ирина Халип

    Источник: Новая газета


    Смотреть комментарииКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    30.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Вышка для Вышкина

    30.06 / Ученые выяснили, как произошло насыщение древней Земли кислородом

    30.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Конференция по восстановлению Украины в Лондоне: планирование империалистического грабежа

    30.06 / Инновационное решение для бедных регионов: одноразовое мыло Tab Soap

    30.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Дюна 2” Трейлер

    30.06 / Летние платья 2023: актуальные модели, корректирующие силуэт

    30.06 / Мошенники на телефоне: как не стать жертвой аферистов, используя кодовое слово

    30.06 / Аресты в Дейр-эз-Зор

    29.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О “снарядном голоде”

    29.06 / Стрелки “крыло летучей мыши” будут в тренде до конца лета: как самостоятельно освоить эту технику

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта →

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:

    ЮMoney - 410011013132383
    WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Яндекс.Метрика