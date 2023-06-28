 

Киноверсия игры Among Us находится в разработке

28.06.2023, 13:17, Разное
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Независимая студия Innersloth объявила о запуске серии анимационных эпизодов по мотивам популярной видеоигры Among Us. Об этом пишет Variety.

Производством мультсериала займется CBS Studios совместно с Titmouse, Оуэн Деннис выступит исполнительным продюсером сериала. Он является сценаристом фильма “Бесконечный поезд”, который получил отличную оценку на Rotten Tomatoes.

Сюжет сериала будет основан на концепции из видеоигры, в которой астронавты на борту космического корабля должны выявить и уничтожить предателя, выдающего себя за одного из членов экипажа.

.Дата выхода мультсериала Among Us пока неизвестна. Потоковая платформа, на которой он будет показан, также пока неизвестна.


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