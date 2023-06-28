Скандалы: «Газпром» идёт по домам

Монополисту отдали контроль над перепланировкой жилья

Заниматься согласованиями переустройства квартир хотят поручить газовикам. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму. Толку от этого будет немного, перепланировочного хаоса меньше не станет, зато газовые монополисты замкнут на себе очередные миллионные денежные потоки.

Тот факт, что новая законодательная инициатива – это только про деньги, читается мною буквально между строк. В законопроекте говорится, что проекты переустройств квартир, оборудованных системой газоснабжения, должны согласовываться со специализированной организацией по обслуживанию газового оборудования.

Всё. Точка. Никаких подробностей о том, к кому и как обращаться за согласованием, что именно нужно согласовывать, а что – нет, в какой срок согласование должно быть подписано, какие есть основания для отказа.

Смысл данного документа станет намного понятнее, если вспомнить, что с 1 сентября текущего года вступают в силу уже принятые законодательные изменения, касающиеся обслуживания газа в жилых домах. Отныне все вопросы по техобслуживанию газового оборудования отданы на откуп газораспределительных организаций (ГРО). По подсчётам экспертов, газовщикам отдали рынок ёмкостью как минимум 10 млрд рублей в месяц.

Будущие согласования перепланировок, очевидно, должны будут стать вишенкой на этом пироге миллиардов.

Газ-контроль

Рынок переустройства и перепланировки квартир, по экспертным оценкам, сегодня практически полностью находится в «сером секторе». Так, по неофициальным данным, в Московском регионе до 70% всех переделок собственники не согласовывают. Конечно, провести согласование можно и самостоятельно, тем более что в большинстве регионов сегодня существуют цифровые сервисы для этого. Однако за узакониванием значительных переделок жители, как правило, обращаются в специализированные фирмы. Стоимость услуг – 12–25 тыс. рублей в зависимости от региона и объёма работ.

Даже оперируя официальными данными, получается, что потенциальный объём только столичного рынка в деньгах составит около 900 млн рублей в год. Рынок переустройства в Санкт-Петербурге аналитики оценивают в 400–500 млн рублей в год. И это не считая возможных злоупотреблений. Ведь вряд ли газовикам удастся изменить текущие схемы работы. «Стандартная» схема: к вам приходят проверить газовое оборудование, видят, что у вас установлен не один, а два газовых прибора, допустим, плита и котёл. И инженер говорит, что вам надо переделать всю систему газопровода. За ваш счёт, разумеется», – поделился с «Нашей Версией» на условиях анонимности один из представителей отрасли.

Понятно, что с расширением круга полномочий таких возможностей у газовщиков будет намного больше. Что интересно, по закону к переустройству квартиры относятся, например, и изменения, связанные с системами водоснабжения. Получается, что за согласованиями переделок в санузле тоже придётся обращаться к газовикам?

Зачистка рынка

Главный вопрос: о каких именно «газовиках» идёт речь. Как мы уже отмечали, с 1 сентября этого года обслуживать газовое оборудование в жилых домах разрешено только специализированным организациям, осуществляющим транспортировку газа до места соединения сети газораспределения с газопроводом. То есть по факту речь идёт о газораспределительных компаниях.

Тут следует сделать важное пояснение: сейчас на рынке работают около 4,7 тыс. независимых компаний, занятых обслуживанием газового оборудования. После 1 сентября должны будут остаться только ГРО. Однако законодатель не запрещает ГРО заключать договоры подряда. Фактически, как и в случае с перепланировками, речь лишь идёт о том, чтобы замкнуть на газовых монополистов денежные потоки.

«В большинстве регионов это «дочка» «Газпрома», в Московской области это АО «Мос­облгаз», – считает председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. – То есть де-факто это возвращение к ранее действовавшей много лет системе: кто газ поставляет, тот и присматривает за оборудованием. Решение обусловлено тем, что у газораспределительной организации всегда есть штат квалифицированных сотрудников, все необходимые допуски и оборудование».

Кстати, похоже, что ГРО уже сегодня начали использовать не запрещённую законом схему перекидывания работ на подрядчиков. По крайней мере в упомянутой депутатом Московской области, где и правда должен был бы работать АО «Мособлгаз», действуют совершенно другие организации.

На официальном сайте региональной жилищной инспекции гордо сообщается, что регион досрочно начал соблюдать требования законодательства, вступающие в силу с сентября. «Сейчас все газифицированные дома обслуживаются согласно новым правилам на 10 территориях области. Это Бронницы, где на 215 газифицированных МКД работают 3 спецорганизации, Власиха, Дзержинский, Долгопрудный, Звёздный городок, Красно­знаменск, Лыткарино, Молодёжный, Пущино и Реутов», – отмечают в ведомстве.

Если судить по данным областной жилинспекции, то АО «Мособлгаз» досталось всего 170 домов в Дзержинском. А вот, например, у ООО «Виктория», которое обслуживает часть домов в Бронницах, похоже, газораспределительная деятельность вообще нигде не обозначена. Судя по данным из открытых источников, основной вид деятельности компании – обеспечение работоспособности тепловых сетей (код по ОКВЭД 35.30.5). Тогда как один из основных кодов по ОКВЭД для компаний ГРО – 35.22 (распределение газообразного топлива по газорас­пределительным сетям).

Можно предположить, что частные компании, занимавшиеся до нововведений техобслуживанием газа в домах, и дальше продолжат этим заниматься. Только вот решение о том, кому работать, а кому нет, отныне будут принимать ГРО.

Пир монополистов

В пользу версии о том, что ГРО лишь де-факто становятся регуляторами рынка и распределителями денежных потоков, говорит ещё один факт: у газовых монополистов никогда не было и нет ресурсов для обеспечения контроля над всеми домами. Как уже рассказывала «Наша Версия», дефицит газовых инженеров в отрасли (даже с учётом частников) составляет порядка 250 тыс. человек. Так что ГРО, даже если бы захотели, просто физически не смогли бы осуществлять контроль за 40–43 млн газовых абонентов, имеющихся в стране.

Другое дело – контроль за 10 млрд рублей в месяц. Это задача, очевидно, им по плечу. Главным выгодоприобретателем, как верно заметил депутат Госдумы Сергей Пахомов, получаются «дочки» «Газпрома». О том, как подразделения «Газпрома» справляются с обязанностями по обеспечению безопасности газового оборудования, можно судить по недавней трагедии, случившейся в Калужской области. Недавно «Наша Версия» подробно рассказывала о том, как целая семья чуть не погибла при пожаре из-за неправильно произведённой установки газового оборудования. Газификацией дома занималось АО «Газпром газораспределение Калуга».

Кстати, с 1 сентября в том числе и этой компании предстоит контролировать и осуществлять техобслуживание газового оборудования, которое она сама же и устанавливает. Что ей удаётся эффективно делать далеко не всегда.

Кстати

Помимо «Газпрома» деньги достанутся и другим монополистам. Например, АО «Газэкс», частично контролируемое Виктором Вексельбергом через ПАО «Т Плюс». Или Дальневосточной генерирующей компании, находящейся под контролем госкорпорации «РусГидро».

Есть и влиятельные региональные игроки. Например, ОАО «Даггаз» в Дагестане. В 2014 году компания оказалась в центре громкого коррупционного скандала. Вице-премьер республики Магомедгусен Насрутдинов был задержан за покупку республиканских газовых сетей по заниженной цене. Приобретение делалось в пользу «Даггаза», акционером которого тогда и являлся Насрутдинов. В итоге Насрутдинов был признан виновным в мошенничестве и осуждён на пять лет. Кстати, «Даггаз» существует и поныне, а г-н Насрутдинов является там генеральным директором.

Очевидно, что региональные «газовые царьки» в своём регионе будут конкурировать с крупными федеральными игроками. Что интересно, в некоторых субъектах ГРО отсутствуют вовсе. Речь идёт, например, о Забайкальском крае, Мурманской области, республиках Бурятия, Алтай и др. Кто в этом случае должен будет заняться обслуживанием газового оборудования, не очень понятно. Впрочем, ни законотворцев, ни газовых монополистов подобные «мелочи», похоже, никогда не волновали.

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”