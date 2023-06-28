 

В Зеленограде построят школу на 550 мест

28.06.2023, 12:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Семимильными шагами в российской столице развивается система образования, что особенно актуально для новых территорий. Так, в Зеленограде построят школу на 550 мест. Она войдет в состав жилого комплекса, который возведут на месте промзоны ЦИЭ.

Сегодня на месте нереализованного советского проекта московские власти проводят квартальную жилую застройку. Девелопер уже получил разрешение на возведение образовательного учреждения на территории промзоны Центра информатики и электроники в Крюково.

Об этом рассказала глава столичного комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова. Она отметила, что застройщик после окончания работ передаст школу на баланс города.

Председатель Москомстройинвеста также подчеркнула, что застройщик возведет в составе жилого комплекса и передаст городу еще несколько объектов образования: вторую школу на 550 мест, а также два детских сада на 250 малышей каждый.

Школьники с ограничениями по здоровью смогут обучаться в новой школе. Специально для них создадут условия, необходимые для беспрепятственного и удобного передвижения по участкам ко входу в здание и внутри него за счет элементов безбарьерной среды.

Как отметил руководитель комитет государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко, застройщик уже получил от властей разрешительную документацию для возведения образовательного учреждения, рассчитанного на учеников 1-11 классов.

“Учебный корпус представляет собой многоугольное здание Г-образной формы переменной этажности от трех до четырех этажей общей площадью более 16 500 квадратных метров”, – добавил чиновник.

Учебные классы наполнят в зависимости от ступени образования. Кроме прочего в школе оборудуют лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, лаборантские с ИТ-полигоном, зонами физического эксперимента, моделирования и конструирования, а также библиотечный центр и студию изобразительного искусства, два спортзала и территорию общественных мероприятий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / “Стоит безумно дорого”: молодящаяся Успенская рассказала о запланированном вмешательстве

30.06 / Порошина подверглась критике за неудачный образ: Прическа как у бабки

30.06 / “Мудрые женщины”: эксперт объяснил дружбу жен Эмина Агаларова

30.06 / Спрос на апартаменты вырос на 52%

30.06 / WION – финансовые проблемы загоняют американцев в пучину стресса

30.06 / Подземный переход через пути МЦД-2 в Покровском-Стрешневе откроют в сентябре

30.06 / В Западном Дегунине сделали площадку для домашних животных

30.06 / NYT – небо над США вновь затянуло дымом от лесных пожаров в Канаде

30.06 / Onet – демографический крах Украины приближается — население сокращается стремительными темпами

30.06 / На станции метро “Достоевская” появится пандус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика